بالتعاون مع "TSMC" التايوانية.. هل تكون أوروبا لاعبا مهما في صنع أشباه الموصلات؟

ذكرت صحيفة آسيا تايمز، أنه تم انضمام شركة تصنيع الرقائق التايوانية إلى الشركاء الأوروبيين في مشروع مشترك جديد بقيمة 10.6 مليار دولار، وهي الشركة الأوروبية لتصنيع أشباه الموصلات ومقرها ألمانيا.

وعلى النقيض من موقع شركة ASML الهولندية لتصنيع معدات التصنيع في قلب الصراع التجاري والتكنولوجي بين الولايات المتحدة والصين، فإن معظم شركات تصنيع أشباه الموصلات الأوروبية تحافظ على مستوى منخفض من الاهتمام، نظرا لأن شركة ASML ومقرها هولندا تحتكر معدات الطباعة الحجرية لأشباه الموصلات الأكثر تقدما، والتي لا يسمح لها ببيعها للصين بموجب قيود التصدير الأمريكية.

أكبر صانعي أشباه الموصلات في أوروبا



وأوضحت الصحيفة أن أكبر صانعي أشباه الموصلات في أوروبا هم شركة Infineon الألمانية، وشركة STMicroelectronics التي يقع مقرها في سويسرا، وشركة NXP الهولندية، التي تحتل المراكز التاسع والعاشر والثاني عشر على مستوى العالم من حيث المبيعات.

وفي الربع الثاني من عام 2023، كانت مبيعات شركة Infineon أكبر بنسبة 35% من مبيعات شركة Intel الرائدة في الصناعة.



في يوليو، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، في زيارة إلى مركز الإلكترونيات الدقيقة المشترك بين الجامعات (IMEC) في بلجيكا: "نحن بحاجة إلى تقليل اعتمادنا على عدد قليل للغاية من الموردين من شرق آسيا، وعلينا أن نعمل بنشاط على إزالة المخاطر في سلاسل التوريد الخاصة بنا فيما يتعلق بالرقائق – فهذا أمر حيوي.

5٪ فقط من الطاقة الإنتاجية العالمية لأشباه الموصلات تقع في أوروبا



وقالت آسيا تايمز، يعتقد الأوروبيون أن صناعة أشباه الموصلات لديهم صغيرة للغاية، وفي الواقع، تشير البيانات المستمدة من أبحاث السوق والمنظمات الصناعية إلى أن 5٪ فقط من الطاقة الإنتاجية العالمية لأشباه الموصلات تقع في أوروبا وأن الشركات الأوروبية تمثل 9٪ فقط من مبيعات الرقائق العالمية، وتشتري أوروبا نحو 20% من أشباه الموصلات في العالم.

ومع أخذ ذلك في الاعتبار، قال فون دير لاين: "نحن بحاجة إلى تعزيز تصميم واختبار وإنتاج أشباه الموصلات هنا في أوروبا، ولهذا السبب، فإن قانون الرقائق هو الذي سيغير قواعد اللعبة.

قانون الرقائق الأوروبي

وكانت هذه إشارة إلى قانون الرقائق الأوروبي، الذي تم اعتماده في 25 يوليو، وعلى حد تعبير المفوضية الأوروبية، فإن هذا القانون "سوف يحشد أكثر من 43 مليار يورو (45.5 مليار دولار أمريكي) من الاستثمارات العامة والخاصة ويضع التدابير اللازمة للتحضير، كما يتوقع أي اضطرابات مستقبلية في سلسلة التوريد والاستجابة لها بسرعة، بالتعاون مع الدول الأعضاء وشركائنا الدوليين.

و يهدف قانون الرقائق الأوروبي إلى تعزيز ريادة أوروبا في مجال البحث والتكنولوجيا نحو تصنيع رقائق أصغر وأسرع؛ بناء وتعزيز القدرة على الابتكار في تصميم وتصنيع وتعبئة الرقائق المتقدمة؛ و معالجة النقص في المهارات وجذب المواهب الجديدة ودعم ظهور القوى العاملة الماهرة؛ وضع إطار لزيادة الطاقة الإنتاجية إلى 20% من السوق العالمية بحلول عام 2030؛ وتطوير فهم متعمق لسلاسل التوريد العالمية لأشباه الموصلات.



الاستثمارات في تقنيات الجيل القادم



وأضافت الصحيفة ان توفير الوصول عبر أوروبا لتصميم الأدوات والخطوط التجريبية للنماذج الأولية واختبار وتجريب الرقائق المتطورة، إجراءات اعتماد الرقائق الموثوقة والموفرة للطاقة لضمان الجودة والأمن للتطبيقات المهمة، إطار أكثر ملاءمة للمستثمرين لإنشاء مرافق التصنيع في أوروبا، و دعم الشركات الناشئة المبتكرة والناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة في الوصول إلى تمويل الأسهم.

