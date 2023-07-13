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الخميس 13 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الشحيمى: خسائر فادحة لأوروبا نتيجة تأخرها فى صناعة الرقائق الإلكترونية

صناعة الرقائق الإلكترونية
صناعة الرقائق الإلكترونية

قال د. محي الشحيمي، المستشار بالمفوضية الأوروبية، إن أوروبا وجدت نفسها متأخرة في الـ٣٠ عامًا الماضية بصورة كبيرة في التصنيع الرقمي للرقائق الإلكترونية والتي تقدمت بها الكثير من الدول وعلى رأسهم الصين.

صناعة الرقائق الإلكترونية

أضاف الشحيمي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "المراقب" المذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن قارة أوروبا تسعى إلى ضم خطة عمل لتأمين استراتيجيتها التنموية المستدامة لصناعة الرقائق الإلكترونية، لكن يجب أن يتم تنفيذ هذه الخطط على أرض الواقع.

استيراد الرقائق الإلكترونية

وتابع أن أوروبا سبق لها الكثير من الخسائر المالية نتيحة اعتمادها على استيراد الرقائق الإلكترونية في ظل الأزمات العالمية الحالية.

وواصل: "أوروبا أمام تحدٍ حقيقي حتى تستطيع الوصول إلى مضاعفة إنتاجها من الرقائق الإلكترونية 4 مرات، كما أنه يجب تدريب الكوادر النظرية على أرض الواقع".

القاهرة الإخبارية المفوضية الاوروبية صناعة الرقائق الإلكترونية محي الشحيمي

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