الجمعة 29 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز

مصر

رئيس "شئون البيئة" يشارك بورشة عمل موسعة لمرفق البيئة العالمية بالأردن

الدكتور على أبوسنة
الدكتور على أبوسنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة

ترأس الدكتور على أبوسنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، وفد وزارة البيئة للمشاركة في ورشة عمل موسعة لمرفق البيئة العالمية حول مشروعات شراكة مرفق البيئة العالمية لتحقيق فوائد بيئية عالمية، يرافقه هدى الشوادفي مساعد وزيرة البيئة لشؤون السياحة البيئية، وبمشاركة السفير محمد الجمال، نائب مدير إدارة البيئة وتغير المناخ بوزارة الخارجية، والدكتور مصطفى فودة نقطة الاتصال لاتفاقيات التنوع البيولوجي، والتي تقام خلال الفترة من ٢٤ حتى ٢٧ سبتمبر الجاري بالعاصمة الأردنية عمان.

ورشة العمل تُعد فرصة جيدة للاطلاع ومعرفة تحديثات مرفق البيئة العالمية 

ولفت أبوسنة، رئيس جهاز شئون البيئة، إلى التعاون المشترك والمستمر مع مرفق البيئة العالمية خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا أن ورشة العمل تُعد فرصة جيدة للاطلاع ومعرفة التحديثات التى تمت من قبل مرفق البيئة العالمية خلال الفترة الأخيرة، خصوصًا فى المرحلة الثامنة، والتحديات التى تواجه بلادنا، سواء على مستوى المشروعات أو الوكالات المنفذة.

وأعرب عن تطلعه لرؤية التجارب الناجحة وإمكانية الاستفادة منها خلال الفترة المقبلة، من خلال عرض تجارب وشراكة المشاركين مع مرفق البيئة العالمية.

وأضاف أن ورشة العمل تتضمن عددا من الحلقات النقاشية والموائد المستديرة، تشمل إلقاء نظرة عامة على مجموعة صناديق مرفق البيئة العالمية، ونقاشا حول ضمان المشاركة الشاملة لشركاء مرفق البيئة العالمية، وأدوار منظمات المجتمع المدني والشباب فى شراكة المرفق، وعرض للمشروعات الممولة ومنح مرفق البيئة العالمية والتمويل المشترك.

وأوضح أبوسنة أن ورشة العمل يتم خلالها توضيح أدوات ومنح وإقراض الوكالات المنفذة من خلال دورة المشروعات التى تمولها مرفق البيئة العالمية، وإلقاء نظرة عامة حول حافظة المشروعات الممولة والمشتركة في تمويل المرفق فى المنطقة، وبحث مشاركة القطاع الخاص فى تلك المشاريع، وإشراك الجهات الفاعلة وغير الحكومية وأصحاب المصلحة الآخرين.

وأشار رئيس جهاز شئون البيئة إلى أن ورشة العمل تهدف إلى توضيح آلية الإجراءات التى يجب اتباعها عند الرغبة فى طلب تمويل أو تطوير مشروع ممول من قبل مرفق البيئة العالمية والتأكد من توافق المشروعات مع أولويات والتزامات الدولة بموجب الاتفاقيات البيئية العالمية وذات الصلة، وفهم تطوير المشاريع العابرة للحدود والإقليمية والعالمية وكيفية تنفيذها ومراقبتها وتقييمها.

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هذا وتُنظم على هامش فعاليات الورشة زيارة ميدانية لمشروعات ممولة من مرفق البيئة العالمية، منها مشروع استصلاح الأراضي بمحمية غابات عجلون، وزيارة المختبر المجهز من خلال المشروع الإقليمي GEF.5.

على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة البيئة العالمية فوائد بيئية عالمية التنوع البيولوجي تغير المناخ

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