الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

وزيرة البيئة تتفقد الالتزام باشتراطات ممارسة الأنشطة البحرية بشواطئ شرم الشيخ

جولة وزيرة البيئة
جولة وزيرة البيئة

تفقدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، الأنشطة البحرية بمحمية رأس محمد بشرم الشيخ، للوقوف على أوضاع توافق ممارسة هذه الأنشطة مع جهود صون الموارد الطبيعية.

وبدأت الوزيرة جولتها من مارينا الوطنية، تفقدت خلالها المراكب السياحية والوقوف علي الالتزام بالاشتراطات البيئية في عمليات الصرف والتعامل مع المخلفات الصلبة، وقد تعرفت على طرق توعية السياح بالإرشادات الواجب اتباعها للتعامل الآمن مع الموارد الطبيعية.

وتحدثت الدكتورة ياسمين فؤاد خلال جولتها إلى مجموعة من السائحين، حول تجربتهم في التعامل مع البيئة البحرية والشعاب المرجانية في شواطيء شرم الشيخ، حيث أشادوا بتحسن الأوضاع بشكل لافت خلال الفترة الأخيرة نتيجة الإجراءات المنظمة لعملية ممارسة الأنشطة البحرية، والتي أتاحت لهم التمتع بالشعاب المرجانية بالبحر الأحمر التي تعد في نظرهم من أحلى الشعاب في العالم، حيث كانت هناك توصية من أحد السائحين بضرورة الحفاظ على تلك الشعاب لانها تعتبر إرث للأجيال القادمة.

د. ياسمين فؤاد توجه باتخاذ الإجراءات القانونية ضد مخالفات بواحدة من مراين شرم الشيخ لما لها من تأثير على البيئة البحرية

كما استقلت وزيرة البيئة أحد المراكب الخاصة بقطاع حماية الطبيعة وتوجهت إلى محمية رأس محمد، للتفتيش على المراكب والوقوف على دقة تنفيذ الإجراءات المنظمة لممارسة الأنشطة البحرية بشواطئ البحر الأحمر، من عدد السياح والإجراءات المتخذة عليها والتعرف على الأنشطة التى تتم فعليا من الغوص او السنوركلينج أو السباحة طبقا للخطة الموضوعة بالتنسيق مع محافظ جنوب سيناء لتنفيذها في شواطيء المحافظة والمحميات البحرية.

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وقد أنهت وزيرة البيئة جولتها بتفقد مارينا لاند مارك لمتابعة الإجراءات البيئية من حيث عمليات الصرف وإدارة المخلفات والأنشطة البحرية الخاصة بالمراكب السياحية اليومية والسفارى، كما وجهت الدكتورة ياسمين فؤاد باتخاذ الإجراءات القانونية ضد مخالفات بمنطقة المارينا بسبب طرق التخلص من المخلفات ووجود الصدأ على جدارها لما لها من تأثير على البيئة البحرية.

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