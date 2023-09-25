خبير يكشف أهمية قطاع البنية التحتية فى معادلة البيئة الاستثمارية

أكد الخبير الاقتصادي د.يسري الشرقاوي أهمية قطاع البنية التحتية في معادلة البيئة الاستثمارية الجيدة لأي دولة.

وقال الشرقاوي، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز" مساء الإثنين، إن مصر قدمت الفترة الماضية نموذجا في البنية التحتية يجب الوقوف عنده، مضيفًا أنه لا يمكن الحديث عن الاستثمارات أو زيادة الناتج المحلي دون البنية التحتية القوية، موضحًا أن البنية التحتية هي الأساس للتنمية المستدامة في أي دولة التي لا تتحقق دون عمل كبير على مستوى البنية التحتية.

أشار إلى أن البنية التحتية تتعلق بالطرق ومشروعات النقل واللوجستيات والطاقة الكهربائية والمنظومة الخاصة بالطيران والموانئ، وهي أعمدة الحياة الصناعية والزراعية والإنتاجية بشكل عام، لافتًا إلى أن الرئيس أكد أنه إذا أردنا تنمية حقيقية في القارة، فيجب بحث التمويل ببرامج خاصة في مشروعات البنية التحتية، وكانت رسالته واضحة تمامًا.