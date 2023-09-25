الإثنين 25 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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أستاذ اقتصاد يتحدث عن أبرز ملامح التعاون بين البنك الآسيوى ومصر (فيديو)

جانب من الحدث
جانب من الحدث

تحدث الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد، عن أبرز ملامح التعاون بين البنك الآسيوي والدولة المصرية، قائلًا: إنه على مدار 8 سنوات من التعاون مع البنك الآسيوي، ولأول مرة في إفريقيا يعقد هذا اللقاء في شرم الشيخ، آخذًا في الاعتبار ما يفرضه العالم من تداعيات اقتصادية بالتركيز على قطاعات معينة، على رأسها التركيز على الاقتصاد الأخضر.

 

وأضاف عنبر، عبر مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، أن اختيار مصر أول دولة في إفريقيا لعقد هذا الاجتماع يرجع إلى قناعة عالمية باعتبارها تحمل الهموم والقضايا التي تشغل البال العالمي بالنسبة للدول النامية.

 

التحول من الطاقة التقليدية إلى الطاقة النظيفة

 

وأوضح أستاذ الاقتصاد، أنه على رأس هذه القضايا فكرة التحول من الطاقة التقليدية إلى الطاقة النظيفة، ويمكن هذا ما تحدثت عنه الدولة المصرية في "كوب 27" بشرم الشيخ بإلزام الدول المتقدمة لتمويل التنمية في الدول النامية في هذا الإطار.

 

تابع: ويأتي ذلك اتفاقًا مع أيديولوجية الدولة المصرية الحالية والتي تدعم القطاع الخاص، خاصة بعد الإعلان عن وثيقة ملكية الدولة، وإعلان الدولة عن التخارج من بعض القطاعات الاقتصادية لإفساح المجال في القطاع الخاص بحجم استثمار يتعدى 1.1 مليار دولار من تاريخ التمويل مع البنك الآسيوي.

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