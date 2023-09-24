أستاذ اقتصاديات البيئة: ما نشهده من تغيرات مناخية "بروفة" لما سيحدث بعد سنوات

قال الدكتور علاء سرحان، أستاذ اقتصاديات البيئة، إن التغيرات المناخية وما يحدث حولنا في العالم، خاصة مع زيادة درجات الحرارة في كثير من المناطق، تؤدي إلى جفاف التربة والانبعاثات الحرارية، مما يؤدي إلى حدوث حرائق الغابات.

وأضاف سرحان، عبر مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، أن زيادة حدة حرائق الغابات تؤكد وجود التغيرات المناخية حول العالم في مناطق كثيرة، منوها بأن ما نشهده الآن يعتبر "بروفة" لما سيحدث بعد سنوات إذا لم يتحد المجتمع الدولي لأخذ موقف قوي تجاه هذه التغيرات.

لا يمكن التنبؤ بوقوف حرائق الغابات

وأشار أستاذ اقتصاديات البيئة إلى أن ما يحدث الآن من تغيرات مناخية هو إنذار مبكر لما يمكن أن يحدث بحدة أكبر خلال السنوات المقبلة، سواء حرائق غابات أو جفاف أو غيرهما، مضيفًا أنه لا يمكن التنبؤ بوقوف حرائق الغابات ما دامت الأسباب الرئيسية مستمرة، ومنها ارتفاع درجات الحرارة.

وشدد أستاذ اقتصاديات البيئة على ضرورة أخذ إجراءات وقائية لحماية أنفسنا من حدة التغيرات المناخية، وهناك بعض الأمور التي تحدث من تداعيات بطيئة جدًا، سواء ارتفاع سطح البحر أو ارتفاع درجات الحرارة، وهذه الظواهر بطيئة ولن تظهر عواقبها إلا بعد سنوات، ولكن ما يحدث الآن من أعاصير وحرائق غابات ستكون بشكل سريع ومتلاحق.