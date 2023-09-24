الأحد 24 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أستاذ اقتصاديات البيئة: ما نشهده من تغيرات مناخية "بروفة" لما سيحدث بعد سنوات

التغيرات المناخية
التغيرات المناخية

قال الدكتور علاء سرحان، أستاذ اقتصاديات البيئة، إن التغيرات المناخية وما يحدث حولنا في العالم، خاصة مع زيادة درجات الحرارة في كثير من المناطق، تؤدي إلى جفاف التربة والانبعاثات الحرارية، مما يؤدي إلى حدوث حرائق الغابات.

وأضاف سرحان، عبر مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، أن زيادة حدة حرائق الغابات تؤكد وجود التغيرات المناخية حول العالم في مناطق كثيرة، منوها بأن ما نشهده الآن يعتبر "بروفة" لما سيحدث بعد سنوات إذا لم يتحد المجتمع الدولي لأخذ موقف قوي تجاه هذه التغيرات.

لا يمكن التنبؤ بوقوف حرائق الغابات

وأشار أستاذ اقتصاديات البيئة إلى أن ما يحدث الآن من تغيرات مناخية هو إنذار مبكر لما يمكن أن يحدث بحدة أكبر خلال السنوات المقبلة، سواء حرائق غابات أو جفاف أو غيرهما، مضيفًا أنه لا يمكن التنبؤ بوقوف حرائق الغابات ما دامت الأسباب الرئيسية مستمرة، ومنها ارتفاع درجات الحرارة.

وشدد أستاذ اقتصاديات البيئة على ضرورة أخذ إجراءات وقائية لحماية أنفسنا من حدة التغيرات المناخية، وهناك بعض الأمور التي تحدث من تداعيات بطيئة جدًا، سواء ارتفاع سطح البحر أو ارتفاع درجات الحرارة، وهذه الظواهر بطيئة ولن تظهر عواقبها إلا بعد سنوات، ولكن ما يحدث الآن من أعاصير وحرائق غابات ستكون بشكل سريع ومتلاحق. 

تغيرات مناخية الدكتور علاء سرحان علاء سرحان بروفة ما نشهده الآن حرائق الغابات

مواد متعلقة

"إكسترا نيوز" ترصد أبرز المقاصد السياحية الشهيرة فى مصر (فيديو)

"إكسترا نيوز" ترصد تقريرًا حول تلوث الهواء فى أوروبا (فيديو)

خبيرة اقتصادية: الحكومة اتخذت 20 إجراءً لتحفيز الاستثمار الصناعي (فيديو)

إنجاز كبير.. محمد المنيسى يتحدث عن جهود القضاء على فيروس سى بمصر

إبراهيم الفرن يكشف تفاصيل فعاليات الدورة الـ13 بمهرجان الإسكندرية المسرحى الدولى

"إكسترا نيوز" تستعرض مشروعات السويس ودمياط (فيديو)

خبير اقتصادى: مصر أصبحت قبلة لجذب الاستثمارات من الشركات الصينية (فيديو)

ملك الموال.. "إكسترا نيوز" تحتفى بذكرى ميلاد الفنان محمد طه (فيديو)

الأكثر قراءة

محمد صلاح يتقدم لليفربول بهدف فى شباك وست هام بالدورى الإنجليزى

هبوط اضطراري لطائرة مصرية تحمل 120 راكبًا فى السعودية

سعر البصل اليوم الأحد 24-9-2023

بنك مصر يعلن عن وظائف جديدة.. تعرف على الشروط

كيف أنقذ «السيسى» قطاع البترول من الفوضى؟

عاجل.. عالم الزلازل الهولندى يتنبأ بزلزال مُدمر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سيد الابنودى

كيف أنقذ «السيسى» قطاع البترول من الفوضى؟

علي سعدة

مبادرة وطنية

لواء.حمدى البطران

زيارة لبنك فى الأقاليم

د. منى حلمى

حقى الشرعى يا ست هانم

سارة الشلقاني

لغز كيسنجر

د. القس جرجس عوض

كلمة فى حق الرئيس السيسى؟

ماجد حبته

إن عاش اقتصاد أوكرانيا!

د.أحمد الخميسى

عزالدين نجيب.. وطن ملون

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

بـ الذكاء الاصطناعى.. قصة الدبابة "باراك" الإسرائيلية الجديدة.. ما مواصفاتها؟ وكيف تعمل؟

فلسطين: نطالب بإجراءات أممية لإجبار إسرائيل على إنهاء احتلالها لأراضينا

الاحتلال الإسرائيلى يشن قصفًا عنيفًا على موقع شرق غزة