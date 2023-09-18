باحث سياسى يكشف أسباب حرائق الغابات فى الجزائر

قال الباحث السياسي حمدي شجيع إن الجزائر تعرضت لحرق الغابات خلال السنوات الماضية وبشكل سنوي ولأسباب غامضة ليست واضحة حتى الآن.

الحرائق فى الجزائر

أضاف شجيع، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “منتصف النهار” المذاع عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، أن الجزائر تقوم باتخاذ التدابير والإجراءات الرسمية للتحقيق في هذا الملف ومعرفة الأسباب الحقيقية وراء تلك الحرائق،، لكن حتى الآن لم يتم التوصل لأسباب واضحة.

وتابع "في الأعوام الماضية تمكنت سلطات التحقيق من ضبط بعض الأشخاص المشتبه بهم، لكن حتى الآن لم يتم الإعلان عن تنفيذ حكم قضائي ضد هؤلاء".

واستطرد: "لم يتم التوصل حتى الآن إلى أسباب هذه الحرائق، فلم نعرف ما إذا كانت هذه الحرائق بفعل فاعل أم أنها ناتجة عن ارتفاع درجة الحرارة".

أضاف أن الحرائق تقع في نفس الأماكن كل عام، ولكن ترتفع شدة الحرائق لتصل إلى أماكن جديدة بدولة الجزائر، حيث امتدت هذه الحرائق لتصل إلى ولايات كثيرة في الجزائر.

ضحايا حرائق الجزائر

وذكر: "هذه الحرائق أدت إلى سقوط الكثير من الضحايا، مع انهيار الكثير من المنازل، علاوة على إصابة عدد كبير من المواطنين".