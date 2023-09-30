لمدة 3 أيام.. انعقاد مؤتمر "حكاية وطن" بالعاصمة الإدارية الجديدة

تشهد قاعة الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة انطلاق مؤتمر حكاية وطن، اليوم السبت الموافق 30 سبتمبر 2023، وحتى الإثنين الموافق 2 أكتوبر2023، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، وعدد من الوزراء والسياسيين، والشباب والإعلاميين وممثلين من جميع فئات المجتمع، وذلك لعرض إنجازات الدولة المصرية في مختلف المجالات.

ويشهد اليوم الأول جلسات مهمة تركز على محاور الاقتصاد، ويشارك فيها كبار الوزراء، حيث تحضر الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، وأحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي.

وتتناول هذه الجلسات سياسات وبرامج الحكومة في دعم الاقتصاد المصري.

أما عن اليوم الثاني، فيشهد جلسات تركز على قطاعات الطاقة والبنية التحتية، ويشارك فيها الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، وتتم خلال هذه الجلسات مناقشة مشروعات قومية كبيرة وجهود تطوير البنية التحتية.

بينما يشهد اليوم الثالث والأخير جلسات تركز على مجالات السياسة الخارجية والأمن القومي، ويحضرها سامح شكري، وزير الخارجية، والمستشار عمر مروان، وزير العدل، واللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، وتتم خلال هذه الجلسات مناقشة قضايا الأمن القومي والعلاقات.