السبت 30 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أيمن قرة: استقرار أسعار الزيوت في الأسواق رغم استيراد 93% من الاحتياجات

أيمن قرة
أيمن قرة

قال أيمن قرة عضو شعبة الزيوت بغرفة الصناعات الغذائية التابعة لاتحاد الصناعات المصرية، إن أسعار الزيوت تشهد حالة من الاستقرار خلال الفترة الحالية، على الرغم من أن مصر تستورد ما يقرب عن 93% من خامات إنتاج الزيوت من الخارج.

وأشار إلى أن الحكومة تدعم  70 مليون مواطن بالزيوت المدعمة عبر بطاقات التموين، الأمر الذي ينعكس علي أسعار الزيوت في المحلات التجارية مما تسبب في تراجع الأسعار، بالإضافة إلى أن تراجع الأسعار في السوق المحلي خاصة بالنسبة للصناعات الغذائية، مرهون بمدى توافر المواد الخام ومدخلات الإنتاج والكميات المعروض منها بالأسواق.

تراجع أسعار الزيوت عالميا

وأوضح قرة في تصريحات خاصة لـ" الدستور" أن الاستهلاك السنوي للزيوت تبلغ 80 مليار جنيها، وهي من الاستثمارات الكبيرة في السوق المصري، ولكن صناعة الزيوت مثل عدد كبير من الصناعات تعتمد علي مدخلات الإنتاج من الخارج، لافتاً إلى أن أزمة توفير الدولار وفتح المستندات المعتمدية كان لها عامل كبير في زيادة الأسعار خلا الفترة الماضية، ولكن الأن مع تراجع الأسعار العالمية وتوفير كميات من الزيوت المدعمة للمواطن أصبح هناك ثبات نوعي في أسعار الزيوت.

وأضاف "قرة" أن الزيوت تستخرج من بذور دوار الشمس أو فول الصويا، ولكن في مصر يتم زراعة مساحات بسيطة من دوار الشمس والصويا نسبة لا تذكر،  ومصر تستورد تلك البذور ويتم التصنيع محليا من خلال استخراج الزيوت، والشق الأخر منها يدخل في أعلاف الثروة الحيوانية، وزيت دوار الشمس يتم استيراده خام ويتم تكريره في مصر لطرحة في الأسواق.

وأشار عضو شعبة الزيوت بغرفة الصناعات الغذائية، إلى أن زراعة تلك المحاصيل الخاصة بتصنيع الزيوت لا تلقي إقبالا من الفلاح المصري، علي العكس من الفلاح الأجنبي حيث ان تلك المحاصيل لا تكلفة الكثير نتيجة إلي توفير الميكنة والأمطار على مدار العام.

أيمن قرة عضو شعبة الزيوت غرفة الصناعات الغذائية خامات إنتاج الزيوت المحلات التجارية

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