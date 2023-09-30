السبت 30 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس المتهمين بفقع عين ممرضة بضربها بالحجارة بالسلام

حبس
حبس

قررت نيابة السلام، اليوم، حبس المتهمين بفقع عين ممرضة بالفحص بمدينة السلام لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كما طالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين والكشف الطبي على المجنى عليها وإرسال تقرير مفصل بحالتها.

 

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تفاصيل فقء عين ممرضة على يد مسجل خطر بمدينة السلام

تفاصيل ضبط المتهمين بفقع عين ممرضة بالسلام

تبين أنه تبلغ لقسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة من أحد المستشفيات باستقبالها المذكورة بالخبر "ممرضة، مقيمة بدائرة القسم" مصابة بكدمات بالوجه والعين واشتباه كسر بالأنف.

بالانتقال وسؤالها أقرت بحدوث مشادة كلامية بينها وبين جيرانها، "3 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية مقيمون بذات المنطقة"، بسبب خلافات حول الجيرة تطورت لمشاجرة قاموا خلالها بإلقاء الحجارة تجاهها محدثين إصابتها المشار إليها.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط اثنين من المتهمين، وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع آخر جارٍ ضبطه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

نيابة السلام المتهمين المستشفيات النيابة العامة قسم شرطة السلام

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