السبت 30 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024.. "قلع الحجر" يجمع محمد رياض وسهر الصايغ ورياض الخولى

حسني صالح
حسني صالح

يستعد المخرج الكبير حسني صالح لبدء تصوير مسلسله الرمضاني الجديد "قلع الحجر"، والذي يعيده للسباق الرمضاني بعد فترة غياب طويلة منذ آخر أعماله "الوسواس" عام 2015.

قصة مسلسل قلع الحجر 

المسلسل تدور أحداثه في منطقتي النوبة وقمولة في صعيد مصر، ويتناول حقوق المرأة. 
وهو من تأليف أحمد وفدي، هو أحد مواطني مدينة قمولة، ورغم أنه أول أعماله، إلّا أن المخرج حسني صالح يؤكد أنه اكتشاف جديد وموهبة تستحق التواجد.

أبطال مسلسل قلع الحجر


ومسلسل قلع الحجر من بطولة كل من محمد رياض ورياض الخولى وسهر الصايغ ورانيا فريد شوقي ومفيد عاشور ومدحت تيخة ومحمود الجابرى وسميرة عبدالعزيز وبهاء ثروت وسميرة صدقي وأحمد الشافعي ومروة عبدالمنعم ولقاء سويدان وأيمن الشيوى وآية عبدالرحمن الأبنودى وسماح السعيد وياسمين على وحسن العدل َوحنين وعبدالخالق أحمد، ووجه جديد سيكون مفاجأة طبقًا لتصريحات حسني صالح هو كريم زين. 

آخر أعمال حسني صالح 

وكان آخر أعمال حسني صالح التليفزيونية هو مسلسل "بت القبايل" المكون من 45 حلقة، وتدور أحداثه في إطار درامى اجتماعي، حيث يناقش تفاصيل الصراع بين القبائل على الزعامة، وإيمانهم بتوريث الحكم، ويقدم العمل لأول مرة في تاريخ الدراما التليفزيونية تقاليد مدينة أسوان، ويحكي تفاصيل عادات القبائل فيها.

المسلسل تأليف الكاتب شاذلى فرح، وبطولة عمرو عبدالجليل، حنان مطاوع، محمد رياض، محمود عبد الغني، منة فضالي، مدحت تيخا، سميرة عبد العزيز، أشرف عب الغفور، بهاء ثروت، محمود الجابرى، ياسمين على، إنعام الجرتلي، مفيد عاشور، ياسمين جمال، فاطمة محمد على، مازن الغرباوى، محمد الدقاق، رضوى الشريف.

حسني صالح المخرج حسني صالح قلع الحجر مسلسل قلع الحجر مسلسلات رمضان 2024 مصر

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