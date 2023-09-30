السبت 30 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

زحام على الشهر العقاري في أسوان لتحرير توكيلات للرئيس السيسي

توافد المواطنين
توافد المواطنين

تواصل مقار التوثيق بمصلحة الشهر العقاري على مستوى محافظة أسوان، استقبال المواطنين لتحرير توكيلات للمرشحين في الانتخابات الرئاسية. 

توافد أهالي أسوان 

وشهدت مكاتب توثيق الشهر العقاري فى أسوان توافد المئات من الأهالي لتحرير توكيلات الترشيح للانتخابات الرئاسية لعام 2024, 

وحرر العديد من أهالي أسوان توكيلات للرئيس عبد الفتاح السيسي لاستكمال مسيرة التنمية والتطوير التي شهدتها البلاد في فترة توليته. 

من ناحيته، قال ياسين عبدالصبور، نقيب معلمين أسوان وأمين حزب حماة وطن، إننا جائنا أمام الشهر العقاري لدعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهناك إقبال كبير من الأهالي منذ الصباح الباكر.

وأضاف لـ"الدستور" أن أهل أسوان جميعهم بكل أطيافهم يؤيدون الرئيس عبد الفتاح السيسى لاستكمال مسيرة التطور والتنمية.

وقالت نجاة عبدالحميد عبد الراضى، أمين مساعد المراسم حزب حماة وطن فى أسوان، إن هناك تجمعا كبيرا  أمام مكاتب الشهر العقاري لتحرير توكيلات للرئيس السيسي.

الانتخابات الرئاسية الشهر العقاري مكاتب التوثيق أهالى أسوان الرئيس عبدالفتاح السيسي

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