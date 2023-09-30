أوكرانيا: تسجيل 44 اشتباكًا مع القوات الروسية خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، اليوم السبت، عن تسجيل 44 اشتباكًا بين عناصر الجيش الأوكراني والقوات الروسية في عدة مناطق، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضافت هيئة الأركان، في بيان، أن القوات الروسية نفذت هجمات على أراضي أوكرانية، خلال الليلة الماضية، حسبما ذكرت وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية.

وأشارت إلى أن القوات الروسية شنت 56 غارة جوية وست ضربات بصواريخ و40 ضربة باستخدام أنظمة صواريخ متعددة الإطلاق على مواقع جنود أوكرانيين ومنشآت مدنية، مما أسفر عن سقوط ضحايا من المدنيين.

وقالت إن القوات الجوية الأوكرانية شنت 11 غارة جوية على مواقع ارتكاز قوات روسية ومعدات عسكرية تابعة للجيش الروسي.

وأوضحت أن المدفعية استهدفت ثلاثة مواقع ارتكاز للقوات الروسية ومستودع ذخيرة و13 نظام مدفعية ونظامًا للحرب الإلكترونية.

مدفعية مجموعة القتال الجنوبية تدمر ستة معاقل أوكرانية في كليشيفكا

وقال المتحدث باسم المجموعة القتالية الروسية الجنوبية، جورجي ميناشفيلي، إن مدفعية المجموعة القتالية الجنوبية دمرت ستة معاقل للجيش الأوكراني في كليشيفكا.

وأضاف ميناشفيلي: "أن مدفعية المجموعة القتالية دمرت ستة معاقل في كليشيفكا".. حسبما ذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية.

وفي سياق متصل، أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن أنظمة الدفاع الجوي دمرت تسعة صواريخ أوكرانية من أنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة أوراجان (MLRS) فوق منطقة بيلجورود.

وجاء في بيان للدفاع الروسية: "خلال الليلة الماضية، تم إحباط محاولة نظام كييف لتنفيذ هجوم على أهداف روسية باستخدام تسعة صواريخ من أنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة أوردجان".

وفي وقت سابق، قال حاكم منطقة بيلجورود، فياتشيسلاف جلادكوف، على قناته عبر تطبيق تيليجرام، إن نظام الدفاع الجوي أسقط أهدافًا جوية عند الاقتراب من بيلجورود، وبحسب البيانات الأولية، لم تقع إصابات أو أضرار مادية.