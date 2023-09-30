السبت 30 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع مواطن غرقًا فى مياه النيل بالغربية

غرق
غرق

لقي مواطن مصرعه غرقًا بمياه نهر النيل بمركز ومدينة كفر الزيات التابعة لمحافظة الغربية، وتم الدفع بقوات الإنقاذ النهري ورفع الجثمان ونقله إلى مشرحة مستشفى كفر الزيات العام.

تفاصيل الحادث

 البداية بتلقي الأجهزة الأمنية في محافظة الغربية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من أهالي مدينة كفر الزيات، يفيد بمصرع مواطن يُدعى "ح. م " يبلغ من العمر 19 عامًا وذلك غرقًا بمياه نهر النيل.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وتم الدفع بفريق الإنقاذ النهري والعثور على الجثمان ونقله إلى مشرحة مستشفى كفر الزيات العام، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

مصرع مواطن النيل كفر الزيات الغربية

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