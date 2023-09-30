السبت 30 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

برنامج حافل بـ"الفنون التشكيلية" احتفاءً باليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر

الدكتور وليد قانوش
الدكتور وليد قانوش

أعد قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور وليد قانوش، برنامجا فنيا وثقافيا حافلا ومتنوعا؛ احتفاء بهذه المناسبة، وذلك في إطار خطة وزارة الثقافة برئاسة الدكتورة نيفين الكيلاني للاحتفال باليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر المجيد.

ومن أبرز ما يتضمنه البرنامج ما يلي:

يطوف مشروع "بستان الإبداع" مدن القناة بدءأ من محافظة بورسعيد يوم 11 أكتوبر ثم محافظة الإسماعيلية في يوم 18 أكتوبر وصولًا إلى محافظة السيويس يوم 29 أكتوبر ويمضي فريق العمل في  كل محافظة ثلاثة أيام تتضمن زيارات للمواقع الحربية والمتاحف والميادين التاريخية المرتبطة بحرب أكتوبر وندوات يتحدث خلالها عدد من أبطال نصر أكتوبر وذلك لعدد 50 طفلًا من المرحلة الإبتدائية من أبناء كل محافظة.

استضافة ملتقى القاهرة الدولي لفن الخط العربي الدورة الثامنة تحت عنوان (الخط والنصر) بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافة والجمعية المصرية للخط العربي خلال الفترة من (10 حتى 20 اكتوبر) بقصر الفنون بساحة دار الأوبرا المصرية.

معرض لأعمال الفنانين المصرين الذين تناولوا هذه الحقبة من مقتنيات متحف الفن المصري الحديث ومن المقرر يوم 9 أكتوبر بمركز الجزيرة للفنون.
معرض استيعادي للفنان الراحل سعيد العدوي بمناسبة مرور 50 سنة على رحيله مقرر افتتاحه في النصف الثاني من شهر أكتوبر بمجمع الفنون (قصر عائشة فهمي بالزمالك).

ندوات احتفاء باليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر

ندوة بعنوان "شخصيات مصرية لها تاريخ" يحاضر فيها كل من ( اللواء مجدي أحمد شحاته كان نقيبًا بوحدات الصاعقة وادي فيران – اللواء محمد عبدالعظيم عبدالرحمن وكان ملاوما أول البحث الثالث الميداني – اللواء مصطفى كامل عبدالباسط محافظ البحيرة السابق – العميد أحمد ونيس مدير معهد المخابرات الحربية الأسبق) ويتخلل الندوة فقرة فنية، وذلك يوم 10 أكتوبر بمركز سينما الحضارة (2) في تمام السادسة مساءًا.

ندوة بعنوان "سينما الحرب" يحاضر فيها كل من (اللواء سمير فرج – ا.د. ثناء هاشم استاذ بقسم السيناريو بمعهد السينما – ا. عصام زكريا الناقد السينمائي – ا.د. وليد سيف استاذ بالمعهد العالي للنقد الفني) ومن تقديم العميد د. إسلام جعفر، وذلك يوم 19 أكتوبر في تمام السادسة مساءً بمركز سينما الحضارة (2).

ندوة بعنوان "حرب الإستنزاف وتأثيرها على الفن التشكيلي" يحاضر فيها كل من (اللواء عمرو عز الدين من أبطال إيلات – اللواء نبيل عبدالوهاب من أبطال إيلات – اللواء نورالدين بطل موقعة كبريت – د. خالد هنو فنان تشكيلي ) وذلك متحف الفنون الجميلة بالإسكندرية يوم 7 أكتوبر في تمام السابعة مساءًا.

فضلا عن محطة جديدة من محطات مبادرة "أنت مش لوحدك"، ستستضيف عددا من أبطال حرب أكتوبر بالتنسيق مع جمعية المحاربين القدماء، وكذلك أكثر من 50 فعالية أخرى ما بين ورش فنية وأمسيات شعرية وموسيقية وندوات وصالونات ثقافية تتناول جميعها نصر أكتوبر تاريخيًا وكيفية الاستفادة من روح النصر في بناء مصر الجديدة وغرس قيم الانتماء والاعتزاز بالهوية المصرية.

وزارة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني اليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر قطاع الفنون التشكيلية نصر أكتوبر مشروع بستان الإبداع ندوات

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