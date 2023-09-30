سمير نوح لـ"الشاهد": خدنا بتار الشهيد عبدالمنعم رياض بقتل 44 من العدو

أكد الرائد سمير محمد أحمد نوح، أحد أبطال أكتوبر، أن عملية لسان التمساح 9 مارس 1969، كانت أخذًا بالثأر على استشهاد الجنرال الذهبي عبد المنعم رياض، موضحًا أن العملية نفذت عقب 40 يومًا من وفاته.

وكشف "نوح"، خلال لقائه الإعلامي الدكتور محمد الباز في برنامج "الشاهد" على قناة "إكسترا نيوز": الفريق عبد المنعم رياض كان دائم الوجود على الجبهة لمتابعة حالة الجنود، قائلًا: "بداية حرب الاستنزاف الحقيقية بدأت يوم 8 مارس69، وكان الفريق رياض كان وقتها رئيسًا للإركان، ودائمًا ما يمر على الجبهة لرفع الروح المعنوية للأبطال المتواجدين، وكان آخر موقع يمر عليه كان نمرة 6 في منطقة تبة عالية مليئة بالأشجار".

وأضاف: "موقع لسان التمساح، بدأ يرصد أن هناك قائد كبير يتواجد حواله العساكر، فبدوأ بضرب القذائف والهوان والمدفعية، واستشهد الفريق في هذ الوقت".

وواصل: "الرئيس عبد الناصر أبى الأخذ بالثأر للشهيد، لذلك جهزنا لعملية لسان التمساح، والتي تعد من المواقع الحصينة لخط برليف الذي لا يدمر لا بالدبابة ولا بمدفع ولا بالصاروخ.. فقط يدمر بالقنبلة الذرية، أو بأبطال الصاعقة".

وكشف، أنه تم وضع خطة بقيادة المشير محمد عبدالحليم أبو غزالة، وكان وقتها قائد الجيش الثاني الميداني، ببدأ الضرب الساعة 9 مساءا وتم توجيه ضربات لعدة مواقع إسرائيلية حتى لا تنكشف العملية الرئيسية، وبدأنا نعبر تحت الضرب.. حتى كان موقع لسان التمساح على بعد 50 مترًا منا، فاتصل الشهيد إبراهيم الرافعي بالعميد مصطفى كامل قائد التسليح بالدفاع، ليوقف الضرب.

وواصل: "وبالفعل وصلنا إلى موقع لسان التمساح.. وراينأ العدو استخبى في الملاجئ والتي لها باب فولاذي لا أحد يستطيع أن يدمرها"، موضحًا "أن البطل النقيب محي نوح رأي أن هذه الملاجئ لها هويات من فوق فقرر أن يرمي بادخلها قنابل صوت ودخان.. ليخرج العدو من مكانه وخلصنا عليهم وكانوا حوالي 30 ضابطًا وجنديًا.. وانتهت المعركة بقتل 44 إسرائيلي خلال ساعتين، ثأرًا للسعيد البطل عبد المنعم رياض".

برنامج الشاهد

يكشف "الباز" في الموسم الثالث ببرنامج الشاهد شهادات جديدة على نصر أكتوبر العظيم، موثقًا في الموسم الجديد ماذا فعل رجال القوات المسلحة في حرب أكتوبر 1973، وكيف نجح الجيش المصري في استرداد الأرض؟.

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه الدكتور محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.