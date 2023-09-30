الفنان يوسف منصور: وصلت لـ32 كيلو بسبب السرطان

كشف الفنان يوسف منصور، تفاصيل إصابته بمرض السرطان، وعلاجه بأحد المراكز الطبية بألمانيا، قائلًا: "عرفت مرضي في مرحلة متأخرة جدًا.. وكنت بخس حتى وصلت لـ 32 كيلو، وكنت أذهب للترزي حتى يصغر لي القمصان والبناطيل كل فترة".

وأضاف الفنان يوسف منصور، خلال لقائه ببرنامج "بالخط العريض" الذي تقدمه الإعلامية إيمان أبو طالب" عبر قناة الحياة: "استمر علاجي 26 يومًا في مرحلة علاج سرطان الدم، وقد ذهبت للعلاج في ألمانيا من خلال أجهزة متطورة، حيث تم العمل على تقوية جهاز المناعة من أجل علاج الخلايا السرطانية".

تعرضه للموت أثناء ولادته وللتنمر في المرحلة الابتدائية

كما كشف الفنان يوسف منصور عن تعرضه للتنمر في صغره بسبب نحافته الشديدة: "كنت أتعرض للتنمر والإهانة من زملائي في المرحلة الابتدائية بسبب نحافتي وهو ما جعلني أتعلم الكونغفو".

كما أشار إلى المشكلة التي تعرض لها أثناء ولادته، قائلًا: "حدثت مشكلة في ولادتي وقد حاول الطبيب إنقاذ الأم، وتخيلوا أنني توفيت أثناء الولادة فألقوني في القمامة، ثم أرادوا أن يعرفوا سبب وفاتي فأخرجوني من القمامة وفوجئوا أنني حي، وهذا الأمر سبب لي مشكلة جسمانية كبيرة ونحافة شديدة، لدرجة أن أول عضلة ظهرت في جسمي كان عمري 14 عامًا وقتها".