الأساتذة 2.. الموهبة الشابة لوجين تتألق بأغنية "تمر حنة"

تألقت الموهبة الشابة لوجين التي قدمها الفنان مدحت صالح ضمن حفل “الأساتذة 2”، فقدمت أغنية “تمر حنة” للمطربة الراحلة فايزة أحمد.

وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع الفنانة الشابة التي تعتبر من تلاميذ دار الأوبرا المصرية، كما قام بتشجيعها بحرارة المطرب مدحت صالح الذي حرص على الوقوف بجانبها على المسرح أثناء غنائها.

ويتغنى النجم مدحت صالح بمصاحبة أوركسترا سيني سيمفوني بقيادة المايسترو أحمد عويضة بمختارات من أعمال زمن الفن الجميل التى وضعها كبار الملحنين المصريين والعرب، بعد إعادة توزيعها بشكل أوركسترالي عصري يهدف إلى إعادة صياغة التراث الموسيقي العربي مع الحفاظ على طابعها الفريد.

وكان مدحت صالح أحيا الحفل الأول من مشروع "الأساتذة" يوم 31 يوليو الماضي، وقدم النجم مدحت صالح خلال الحفل الأوبرا أغاني للراحل محمد فوزي منها "يا جميل ياللي هنا" و"تملي في قلبي"، وسط تفاعل كبير من الجمهور، كما تألق بأغاني العندليب عبدالحليم حافظ، منها "قولوا له الحقيقة" و"ياهلي ياهلي" و"فوق الشوق" و"صافيني مرة"، و"أسمر يا أسمراني"، كما غنى "حمّال الأسية" للراحلة فايزة أحمد، و"مقادير" لسراج عمر، و"شفت بعيني" لمحرم فؤاد، واختتم حفله بأغنية "مصر التى فى خاطرى".

مشروع الأساتذة يعد خطوة لتحديث التراث الموسيقي وإعادة صياغة مكتبة الموسيقى العربية بما يتيح الفرصة؛ لتقديمها بشكل حديث يعمل على جذب شرائح جماهيرية متنوعة خاصة الشباب والأجيال الجديدة.