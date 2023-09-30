مركز إعلامى عراقى: الحرائق والنزاعات سببها تفشى الفساد

قال عباس الجبوري، رئيس مركز الرفد الإعلامي العراقي، إن الكثير من الحرائق والنزاعات التي حدثت في بغداد وأخرها حريق الحمدانية بمحافظة الموصل، والتداعيات التي رافقت هذه المؤسسات؛ نتيجة الفساد المستشرق في العراق بعد عام 2003.

وأضاف "الجبوي" في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن هناك ثلاث جهات سياسية هي المسؤولة عن كل هذه الأزمات والمشاكل، هي هيئة الأعمار وهيئة السياحة والدفاع المدني.

مقتل نحو 100 شخص في حريق حفل زفاف بقرقوش





ولقي ما لا يقل عن 110 أشخاص مصرعهم وأصيب آخرون بعد اندلاع حريق خلال حفل زفاف في أكبر مدينة مسيحية في العراق، مساء الثلاثاء.

وكان المئات يحتفلون في قاعة احتفالات في قرقوش بمحافظة نينوى عندما وقعت المأساة.

وقال شهود عيان ومسؤولون في الدفاع المدني، إن الحريق اندلع بسبب الألعاب النارية التي انطلقت أثناء رقص العروسين.

وأضافوا أن الألواح المعدنية والبلاستيكية المركبة شديدة الاشتعال التي غطت القاعة ساهمت في إشعال الحريق.

وألقت قوات الأمن القبض على 10 من موظفي المكان ومالكه وثلاثة أشخاص متورطين في الألعاب النارية يوم الأربعاء.

وبعد الظهر، شارك المئات من المشيعين في تشييع أكثر من 40 من الضحايا في مقبرة قرقوش، وحمل البعض صور أحبائهم المتوفين.

ووصف بطريرك الكلدان الكاثوليك الكاردينال لويس روفائيل ساكو الحريق بأنه "كارثة كاملة وشاملة"، بحسب وكالة الأنباء الكردية العراقية رووداو.

في حين عرضت قناة السومرية، لقطات لرجل في الجنازة عرفته على أنه العريس، وعرضت هيئة الإذاعة البريطانية (BBC Verify) صورة لوجهه من خلال برنامج التعرف على الوجه، وقارنتها بصورة العريس قبل الزفاف، وهي واثقة من صحة التقرير.

وقال مسؤولو الدفاع المدني لـ"بي بي سي" نيوز عربي، إن العريس وعروسه نجيا، رغم أن التقارير الأولية ذكرت أنهما ماتا.

وأظهرت اللقطات المنشورة على الإنترنت الزوجين على حلبة الرقص، بينما بدأ الحطام المشتعل في التساقط من السقف.

ويظهر مقطع فيديو آخر، تم تصويره قبل لحظات، أربع ألعاب نارية كبيرة لنافورة مشتعلة في القاعة، ثم التهمت النيران زخرفة سقف كبيرة قريبة.

وقالت رانيا وعد، إحدى المدعوات في حفل الزفاف والتي أصيبت بحروق في يدها، إنه بينما كان العروسان يرقصان ببطء، "بدأت الألعاب النارية تصعد إلى السقف، واشتعلت النيران في القاعة بأكملها".