الخميس 28 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

"الزفاف المأساوى".. مسؤول عراقى يكشف تفاصيل حريق فندق بغداد

المسؤول العراقي عائد
المسؤول العراقي عائد الهلالي

قال المسؤول العراقي عائد الهلالي، إن العراق استفاق  صباح هذا أمس الأربعاء على حادث جلل تمخض عن احتراق قاعة أعراس في مدينة الحمدانية ليلة أمس،  كان قد أقيم بها حفلة زفاف وبحضور عائلي كبير من ذوي العريسين وأقربائهم، وبعد لحظات وعندما كانت الفرحة تعم المكان ونتيجة لسوء مواد البناء المستخدمة في بناء هذه القاعة وكلها مواد قابلة للاشتعال، وعندما بدأ الاحتفال كان هنالك من يستخدم الألعاب النارية والتي ضربت سقف المكان والذي يحتوي على مواد سريعة الاشتعال أدت إلى تسارع الأحداث بشكل دراماتيكي سريع. 

نقص في المؤسسات الطبية

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وكشف "الهلالي" في تصريحاته لـ"الدستور"، أبرز التفاصيل للحادث المأساوي، مشيرًا إلى أنه بعد توفر معدات السلامة والأمان وعدم وجود مخارج كثيرة والتي أدت إلى تزاحم الحضور على الأبواب منعت الكثير منهم من الخروج، مما تسبب بارتفاع عدد الوفيات ليصل إلى أكثر من 95 وفاة مع ما يقرب من 200 مصاب تم نقلهم إلى مستشفيات مدينة الموصل والتي تبعد أكثر من27 كم، والتي تعاني أساسًا من نقص في المؤسسات الطبية والتي تهدمت في فترة داعش.

وتابع: لقد كان هنالك تفاعل كبير من جميع أبناء الشعب العراقي، فقد أرسل إقليم كردستان إمكانيات كبيرة من سيارات إطفاء إلى سيارات إسعاف وفتح أبواب مستشفيات الإقليم للمصابين، كذلك أوعز رئيس الوزراء إلى كل من وزيري الداخلية والصحة بالتواجد في مكان الحادث من أجل تسهيل الإجراءات ومعرفة الأسباب وتشكيل لجنة للوقوف على الأسباب الحقيقية التي تقف خلف الحادث الأليم، والتحقيقات الأولية تقول إن الاستخدام السيئ لمواد البناء الرديئة وكذلك عدم الامتثال للتعليمات والقوانين والتي تمنع استخدام الألعاب النارية في مثل هذه المناسبات ساهمت بهذا المصاب الجلل.

المسؤول العراقي عائد الهلالي العراق حادث جلل تمخض احتراق قاعة اعراس أقيم بها حفلة زفاف

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