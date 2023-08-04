إخماد حريق اندلع بـ 3 كرفانات سكنية في بغداد

أعلن جهاز الدفاع المدني العراقية، إخماد حريق اندلع بـ 3 كرفانات سكنية، فيما أنقذت 60 مجاورة ببغداد.

وذكرت المديرية في بيان نقلته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن " فرق الدفاع المدني أخمدت حادث حريق اندلع داخل 3 كرفانات سكنية وانقذت ستين كرفاناً مجاوراً مشيدة من ألواح السندويج بنل سريع الاشتعال والمخالف لتعليمات السلامة تابعة إلى محافظة بغداد وزعت إلى العوائل المتعففة في منطقة الشعب".

وأضافت أن "فرق الدفاع المدني استنفرت وأخلت العوائل السكنية القريبة من موقع الحريق وطوقت النيران وعزلت الكرفانات المحترقة عن المجاورة لها لتحكم سيطرتها الكاملة وتخمد النيران دون تسجيل إصابات بشرية مع تحجيم الأضرار المادية، كذلك تم فتح تحقيق لمعرفة أسباب اندلاع الحريق بادئ الأمر".