الانتخابات الرئاسية.. "مواطن لدعم مصر" تعلن تشكيل هيئتها العليا

أعلن محمد فاروق، منسق عام حملة مواطن لدعم مصر، تحت شعار «كن مع الوطن»، أسماء منسقي الحملة في المحافظات، وتشكيل الهيئة العليا للحملة لبدء التحرك على الأرض وتنفيذ خطة دعمها للرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية.

وقال “فاروق” في تصريحات له، إن منسقي الحملة هم كل من:

المهندس الحسيني الكارم - المنسق العام المساعد بالحملة.

المستشار محمد خليل منسق حملة مواطن لدعم مصر بمحافظة القاهرة.

أحمد مشاعيل منسق الحملة بجنوب محافظة الجيزة ومركز العياط.

العمدة حمدي أبو عكاشة منسق حملة مواطن لدعم مصر بجنوب الجيزة والمهندس بدر أبو عكاشة نائبا للمنسق.

الدكتور رضا النجار، منسق عام حملة مواطن لدعم مصر وعضو الهيئة العليا لحملة مواطن لدعم مصر بمحافظة البحر الأحمر، ومحمود دار نائبا للمنسق بالمحافظة.

مهندس عزيز وجيه أباظة، منسق عام حملة مواطن لدعم مصر وعضو الهيئة العليا للحملة بمحافظة الشرقية، ومحمد عاطف عثمان، نائبا للمنسق بالمحافظة.

أحمد فتحي أحمد، منسق حملة مواطن لدعم مصر بمحافظة الإسكندرية، وأسامة عبد الستار نائبا للمنسق بالمحافظة.

الشيخ علي حسن، شيخ مشايخ حلايب وشلاتين منسق حملة مواطن لدعم مصر بمنطقة حلايب وشلاتين.

محمد عبد الناصر منسق حملة مواطن لدعم مصر بمحافظة السويس.

ياسر قنديل منسق عام محافظة قنا.

محمود عيسى القناشي منسق عام محافظة مطروح.

عواطف الطرهوني منسق حملة مواطن لدعم مصر بمحافظة سوهاج.

ياسر سعدي صحابي منسق حملة مواطن لدعم مصر بمحافظة الأقصر.

الشحات منصور منسق حملة مواطن لدعم مصر بكفر الشيخ.

مهندس رضا نسيم منسق حملة مواطن لدعم مصر بمحافظة البحيرة، والحاج عبده صقر والدكتور خالد رحومة نائبا المنسق بالمحافظة.

أحمد الشرقاوي منسق عام حملة مواطن لدعم مصر بمحافظة الغربية، وهيثم الشناوي ومصطفى الشناوي وعبدالله أبو العزم نوابا للمنسق بالمحافظة.

الحاج حسين أبو صدام نقيب الفلاحين منسق حملة مواطن لدعم مصر لشؤون الفلاحين والمزارعين، كريم دميان منسق لجنة المواطنة بالحملة.

الدكتورة رحاب غزالة منسق المرأة بالحملة هويدا الوكيل عضو لجنة المرأة ومنسق الجيزة.

إيرين هنري، منسق الكوادر النسائية الشبابية بالحملة، مصطفى قطامش منسق الشباب بالحملة، السباح محمد الحسيني، منسق ذوي الهمم بالحملة.

تشكيل أعضاء الهيئة العليا لحملة مواطن لدعم مصر “كن مع الوطن” كالآتي:

-النائب أحمد الخطيب

- النائبة ولاء الأمامي

-المهندس ريمون كريازي

-اللواء رضا عبد المعطي رئيس جهاز حماية المستهلك السابق

-اللواء أمين راضي

-المهندس الحسيني الكارم

-المهندس هيثم أمان

-العمدة حمدي أبو عكاشة

-المهندس بدر أبو عكاشة

-نصر مطر

-كرم دميان

-العميد محمد عبد المنعم

-الدكتور أحمد نبيل الشيخ

-المهندس عبد الوهاب أبو يوسف

-الدكتور رضا النجار

-كابتن جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم

-دكتورة رحاب غزالة وعضو لجنة المرأة بالحملة

-الشيخ منصور بريك

-حسين أبو صدام نقيب الفلاحين.

-خالد قابيل رئيس القناة الأولى السابق.

-خالد نجاح رئيس تحرير بوابة ومجلة الهلال

-السيد أحمد الإدريسي رئيس الاتحاد العالمي للطرق الصوفية وشيخ الطريقة الأحمدية الإدريسية في مصر والعالم العربي



بينما جاء تشكيل اللجنة الإعلامية بحملة مواطن لدعم مصر.. كن مع الوطن كالآتي:

-محمد علوي المتحدث الإعلامي باسم الحملة

-أحمد الليموني المنسق الإعلامي والصحفي بالحملة (المركز الصحفي والإعلامي)

-هبة رمضان

-زينة الدين خليفة

-الإعلامية تهاني البرتقالي