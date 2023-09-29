بمشاركة 108 أحصنة.. النتائج النهائية لبطولة "جمال الخيول" بمهرجان الشرقية

استأنف مهرجان الشرقية للخيول العربية الأصيلة فعاليات يومه الأخير، حيث انطلقت صباح اليوم بطولة “أدب الخيل” وهو تراث مصري يعتمد على ترويض الخيول ومن ثم القيام بأداء حركات راقصة وفق مجموعة من القواعد الموضوعة.

كما شهد أمس الخميس بطولة جمال الخيول العربية الاصيلة والتي تنافس فيها 108 من الخيول لمرابط مصرية وأجنبية.

النتائج النهائية لبطولة جمال الخيول بمهرجان الشرقية

“الدستور” يرصد نتائج بطولة جمال الخيول والتي انتهت أمس، وأسماء الأبطال الفائزين في جميع الفئات:

بطولة المهرات عمر سنة

فازت المهرة نبويه رباب، للأب غرام رباب، والأم خلود رباب والمربي والمالك مزرعة رباب الميدالية الذهبية.

وفازت المهرة نديرة رباب، للأب غرام رباب، والام ندى سلطان، والمربي والمالك مزرعة رباب بالميدالية الفضية.

وفازت المهرة إن تي كي ميسا للأب محمود الجزيرة والأم أن تي كي مايا والمربي والمالك مزرعة أن تي كي اربيان بالميدالية البرونزية.

بطولة المهرات

فازت المهرة غزل تميم، للأب الشيخ الخرافي، والأم فريال الحمد والمربي مزرعة تميم والمالك مزرعة روزين بالميدالية الذهبية بينما فازت المهرة بركة درة، للأب غزال الوافي، والأم تيا كاريرا للمربي مزرعة درة والمالك مزرعة آل دبور بالميدالية الفضية وفازت المهرة سميرة رباب، للأب نور البوادي، والأم اي اية بنت سامية، والمربي والمالك مزرعة رباب بالميدالية البرونزية.

بطولة الفرسات

فازت الفرسة روان سلطان، للأب نور البوادي والأم أي أية بنت ساميتة والمربي مزرعة سلطان والمالك مزرعة رباب بالميدالية الذهبية وفازت الفرسة كريمة رباب للأب سهيل الصافنات والأم شهيرة البيداء والمربي والمالك مزرعة رباب بالميدالية الفضية وبالميدالية البرونزية فازت الفرسة رغدة تهاني للاب كنز البيداء والام غزال تهاني والمربي مزرعة تهاني والمالك مزرعة العقاب.

بطولة الامهار عمر سنة

وفاز المهر سامد الجمل للاب مزيد الشروق وآلام سليمة منة الله والمربي مزرعة الجمل والمالك مزرعة الدبور بالميدالية الذهبية بينما حصد المهر زين الجود للأب دسوقي البوادي والأم زينة الجود والمربي مزرعة الجود والمالك مزرعة الببلاوي الميدالية الفضية وفاز المهر مبهر الوهاب للأب مالك البتراء والام مذهلة الجيش والمربي والمالك مزرعة الوهاب بالميدالية البرونزية.

بطولة الأمهار

فاز المهر بسيم المصري، للاب مأمون المصري والام بشرى المصري، والمربي مزرعة المصري والمالك مزرعة السهم بالميدالية الذهبية وبالميدالية الفضية.

وفاز المهر تاج هوازن، للأب مبهر خير، والأم تي الجمل والمربي والمالك مزرعة هوازن أما البرونزية فكانت من نصيب المهر فريد البنانية، للاب عبيان الوزير، والام دينا البنانية والمربي مزرعة البنانية والمالك مزرعة روزين.

بطولة الطلائق

فاز الفحل برهان البيداء، للأب ساهر البيداء، والأم كاميليا الجابري والمربي مزرعة البيداء والمالك مزرعة الداوود لقب أجمل الفحول بلقب بطل الطلائق.

بينما فاز الفحل أديب البيداء، للأب معز البيداء، والأم دانا البيداء والمربي مزرعة البيداء والمالك مزرعة استبرق بالميدالية الفضية وحصد الفحل مشهور البادية، للأب بريق الشقب، والأم أمورة البادية والمربي مزرعة البادية والمالك مزرعة تازيري الميدالية البرونزية.