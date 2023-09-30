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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أسعار مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت السبت 30-9-2023

الحديد والأسمنت
الحديد والأسمنت

تشهد أسعار مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت السبت 30-9-2023 استقرار ملحوظ بفعل ثبات أسعار صرف العملات الأجنبية في البنوك المصرية منذ نهاية عام 2022 عقب قرار البنك المركزي المصري بوضع سعر مرن للعملات الأجنبية أمام الجنيه المصري.

 

سعر طن الحديد اليوم السبت 30-9-2023

تراجع في أسعار مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت السبت 30-9-2023 عقب عدة ارتفاعات شهدتها خلال الشهور الماضية من أرض مصانع شركات إنتاج الحديد والصلب بدون إضافة مصاريف النقل ومكاسب التجار والموزعين وإليكم الأسعار بالتفصيل:-

سجل سعر حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة بشاي نحو 32 ألف جنيه للطن الواحد.

سجل سعر حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة عز نحو 35 ألف جنيه للطن الواحد.

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انخفاض الأرز والزيت وارتفاع السكر.. أسعار السلع الأساسية بالأسواق

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قبل ساعات من بداية العام الدراسي.. تعرف على أسعار المستلزمات الدراسية بالفجالة

سجل سعر حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة الدخيلة نحو 35 ألف جنيه للطن الواحد.

سجل سعر حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة الكومي نحو 32 ألف و400 جنيه للطن الواحد.

سجل سعر حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة المراكبي نحو 32 ألف و500 جنيه للطن الواحد.

سجل سعر حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة بيانكو نحو 32 ألف جنيه للطن الواحد.

سجل سعر حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة العربية نحو 32 ألف جنيه للطن الواحد.

سجل سعر حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة الاسيوطي نحو 32 ألف جنيه للطن الواحد.

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الآن.. تحديث سعر الذهب للبيع والشراء في مصر اليوم

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أسعار الأسمنت المسلح في الأسواق المصرية للمستهلكين


سجل سعر الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة العربية المسلح نحو 2000 جنيه للطن الواحد.

 

سجل سعر الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة النصر المسلح نحو 1970 جنيه للطن الواحد.

 

سجل سعر الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة السويس المسلح نحو 1930 جنيه للطن الواحد.

 

سجل سعر الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة العسكري المسلح نحو 1890 جنيه للطن الواحد.

 

سجل سعر الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة طرة المسلح نحو 1950 جنيه للطن الواحد.

 

سجل سعر الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة حلوان المسلح نحو 1950 جنيه للطن الواحد.

 

سجل سعر الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة السويدي المسلح نحو 2140 جنيه للطن الواحد.

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