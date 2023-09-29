الجمعة 29 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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ريهام العاصي: القيادة السياسة مؤمنة بدور المرأة كمحور أساسي لتقدم المجتمع

الدكتورة ريهام العاصي
الدكتورة ريهام العاصي

كشفت الدكتورة ريهام العاصي، رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية المستدامة، عن رؤية الدولة 2030 فيما يخص ملف تمكين المرأة المصرية.

وقالت “العاصي” خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الجمعة، إن المرأة المصرية تجاوزت نسبة الـ 25% المقررة دستوريا لشغل مقاعد البرلمان، موضحًا أن القيادة السياسة مؤمنة بدور المرأة كمحور أساسي لتقدم المجتمع، وحجر الزاوية لاستقرار وأمان الدولة.

وأضافت أن الدولة أخذت على عاتقها ملف تمكين المرأة، مشيرًة إلى حرص الدولة على استعادة مكانة المرأة بعد إهمالها وتهميشها على مدار عقود طويلة.

وأشارت إلى أن الدولة المصرية عملت على أكثر من جانب لتمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا أو سياسيا.

المرأة اكسترا نيوز ريهام العاصي

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