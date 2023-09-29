الجمعة 29 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

القضاء على فيروس سى ودعم صحة المرأة.. جهود المبادرات الرئاسية الصحية (فيديو)

فيروس سي
فيروس سي

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، تقريرًا بعنوان "كل ما تريد معرفته عن جهود المبادرات الرئاسية الصحية".

جهود المبادرات الرئاسية الصحية:

مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية.

مبادرة القضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية.

مبادرة دعم صحة المرأة.

مبادرة التصنيع والاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما.

مبادرة الاكتشاف المبكر وعلاج مرضى سرطان الكبد.

مبادرة اكتشاف وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى الأطفال حديثي الولادة.

مبادرة القضاء على فيروس سي لطلبة المدارس.

مبادرة العناية بصحة المرأة والجنين.

مبادرة علاج مرضى الضمور العضلي.

مبادرة الاستثمار في مقدمي الخدمات الصحية.

مبادرة فحص المقبلين على الزواج.

مبادرة إنهاء قوائم الانتظار.

المبادرات الرئاسية الصحية جهود المبادرات الرئاسية المبادرات الصحية اكسترا نيوز مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية

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