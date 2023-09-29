الجمعة 29 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"إكسترا نيوز" تستعرض جهود المبادرات الرئاسية للارتقاء بصحة وجودة حياة المصريين

المبادرات الرئاسية
المبادرات الرئاسية للارتقاء بصحة وجودة حياة المصريين

تبذل الدولة جهدًا كبيرًا من أجل الارتقاء بصحة وجودة حياة المواطنين المصريين، الأمر الذي يعكسه الكم الهائل من المبادرات والخدمات الصحية التي تم إطلاقها، وباتت تقدم خدماتها للمواطنين في شتى أنحاء الجمهورية.

جاء ذلك في تقرير عرضته فضائية "إكسترا نيوز"، تستعرض فيه جهود الدولة في قطاع الصحة، وأبرزها مبادرة "100 مليون صحة"، التي تعد أحد أهم الإنجازات الكبرى في المنظومة الصحية، والتي تندرج تحتها عشرات المبادرات الصحية للكشف والعلاج المجاني لكل الفئات.

ونجحت المبادرة في تغيير شكل ومضمون المنظومة الصحية في مصر، وقوبلت بإشادات دولية واسع، على رأس تلك المبادرات تبرز المبادرة الرئاسية للكشف عن فيروس سي والأمراض غير السارية، والتي نجحت في فحص نحو 70 مليون مواطن على مستوى الجمهورية. 

خفض معدل الإصابات الجديدة لأكثر من 92% سنويًا

وأسهمت المبادرة في خفض معدل الإصابات الجديدة لأكثر من 92% سنويًا، حيث تم تقديم العلاج بالمجال لحوالي 2 مليون و700 ألف لمريض فيروس سي، و2 مليون و600 ألف لمرضى السكر، و10 ملايين مريض ضغط.

وتضمنت جهود "100 مليون صحة" إطلاق المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار للتدخلات الحرجة، ونجحت المبادرة منذ إطلاقها في إجراء أكثر من مليون و700 ألف عملية جراحية استفاد منها نحو مليوني مواطن، ويعد متوسط إجراء العمليات اليومي أكثر من ألف عملية يوميًا في 14 تخصصًا طبيًا وجراحيًا.

المبادرات الرئاسية جودة حياة المصريين المصريين حياة الارتقاء المبادرات اكسترا نيوز

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