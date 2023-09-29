الجمعة 29 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مواطن يدعم الرئيس السيسي فى انتخابات الرئاسة: "كمل واحنا معاك" (فيديو)

مواطن
مواطن

طالب عدد من المواطنين الرئيس عبدالفتاح السيسي بالترشح للرئاسة في الانتخابات القادمة لاستكمال الإنجازات التي حققها في فترة زمنية قصيرة.

وقال أحد المواطنين بمحافظة الإسكندرية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي عندما تولى الرئاسة واجه العديد من التحديات وأن المشروعات تواجدت في كل القرى والنجوع وأصبحت المشروعات والإنجازات ظاهرة للجميع ولا يستطيع أن ينكرها أحد، مطالبًا الرئيس بالترشح لفترة رئاسية جديدة.

بعض من إنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسي 

مبادرة حياة كريمة
العاصمة الإدارية الجديدة
مدينة العلمين الجديدة
محطة الضبعة النووية
حقل ظهر
مشروعات الإسكان الإجتماعى
مشروعات الإسكان المتوسط بكافة المحافظات
مشروعات إنشاء مستشفيات جديدة
وتطوير المستشفيات القائمة
قناة السويس الجديدة
إطلاق التأمين الصحي الشامل
مبادرة إنهاء قوائم الانتظار
مبادرة 100 مليون صحة 
إطلاق برنامج تكافل وكرامة
إنشاء مستشفى علاج أورام جامعة طنطا
إنشاء مدارس جديدة وتطوير وتأهيل المدارس القائمة
المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق
المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى
محطة عدلي منصور التبادلية
مشروع المونوريل لربط 6 أكتوبر بالعاصمة الإدارية الجديدة
القطار الكهربائى (عدلى منصور - العاصمة الإدارية - العاشر من رمضان)
القطار السريع (العين السخنة ـ العلمين)
محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر
إنشاء مجمع التكسير الهيدروجيني للمازوت بشركة المصرية للتكرير "ERC" 

مجمعات صوامع غلال للحفاظ على المخزون الاستراتيجي للقمح
المرحلة الأولى لمحطة المعالجة الثلاثية للصرف الصحي بمدينة برج العرب الجديدة
افتتاح مطار البردويل الدولى
مطار سفنكس الدولى
مطار العاصمة الإدارية الجديدة
مجمع مصانع الشركة المصرية للرمال السوداء بمدينة البرلس
القمر الصناعى طيبة – 1
مركز التحكم الرئيسى للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة
القرية الأولمبية بهيئة قناة السويس
المنطقة الاستثمارية ببنها
المجمع المتكامل للإنتاج الحيوانى والألبان بمدينة السادات
ترميم القطار الملكى
مشروع مستقبل مصر للزراعة المستدامة
مصنع كيما "2" لإنتاج الأسمدة بمحافظة أسوان
المرحلة الأولى من مزرعة "توشكى"
مجمع محطات بنبان للطاقة الشمسية

https://www.youtube.com/shorts/GEymLHbOnYY

السيسي الرئيس عبدالفتاح السيسي انتخابات الرئاسة مواطن الريس

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