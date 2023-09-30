في ذكراها.. تعرف على قصة صعود القديس غريغوريوس البطريرك الأرمني من الجب

تحتفل الكنيسة القبطية الارثوذكسية بذكرى صعود القديس غريغوريوس البطريرك الأرمني من الجب، وبهذه المناسبة قال السنكسار الكنسي انه تعيد الكنيسة في هذا اليوم بتذكار القديس غريغوريوس بطريرك الأرمن، هذا الذي صار شهيدًا بغير سفك دم.

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ذلك أنه جعل نفسه عبدًا في بلاد أرمينية أيام الملك تريدانه حوالي سنة 270 م، وكان هذا الملك غير مسيحي، ولما دخل هيكل الأصنام ليبخر لها استدعى القديس ليبخر معه فلم يقبل، فعذبه بأنواع العذاب القاسية، وأخيرًا ألقاه في جب فارغ، فأقام القديس فيه خمس عشرة سنة، وكانت بجانب الجب أرملة عجوز أبصرت في رؤيا من يقول لها: "اصنعي خبزا وألقيه في هذا الجب فاستمرت تفعل هكذا خمس عشرة سنة وحدث أن أمر الملك بقتل العذارى أربسيما وغباتا وصاحباتهما، ولأنه كان يريد الزواج من القديسة أربسيما فقد حرن جدا لقتلها، وأصابه مرض عضال لم يشفي منه إلا بعد أن رأت أخته في منامها من يقول لها ان لم تخرجوا غريغوريوس من الجب لا يبرأ أخوك فاصعدوه من الجب وصلى على الملك فشفى من أمراضه.