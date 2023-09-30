السبت 30 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الكنيسة المارونية تحتفل بذكرى مار غريغوريوس أسقف أرمينيا ورفقته الشهداء

الكنيسة
الكنيسة

تحتفل الكنيسة المارونية بذكرى مار غريغوريوس أسقف أرمينيا ورفقته الشهداء، وهو كريكور أو غريغوريوس الملقب "بالمنوّر" هو أعظم القديسين في الكنيسة الأرمنية ورسولها الأكبر. ولد سنة 255 ثم تعلّم وتزوج وأصبح في بلاط الملك الوثني تيريدات. عُذِّب وسجن بسبب ايمانه. هدى الملك الى الايمان. أصبح سنة 294 كاهناً واسقفاً على قيوية. فتح المدارس الكثيرة وانشأ المدارس الاكليريكية وبنى الكنائس ونظم كنيسة ارمينيا المعروفة بتعلقها بالدين المسيحي وبشهدائها الكثيرين. ورد انه اقام اربعمائة اسقفاً. رقد بالرب سنة 330. 

عظة الكنيسة الاحتفالية

وبهذه المناسبة ألقت الكنيسة عظة احتفالية قالت خلالها: ما زال بإمكاننا سماع كلمات جميع الهراطقة وجميع المنشقين وحتّى الكاثوليكيّين السيّئين الذين تخلّصوا من الرُّوح النجس وقت عمادهم. فهذا الرُّوح الشرير يجتاز الأماكن الجافّة، وبصفته مجرِّب ماهر وماكر، فهو يفحص قلوب المؤمنين الذين تطهّروا من كلّ فكرة نجسة وخطيرة، ليرى إن كان يستطيع ترسيخ آثاره الملعونة في القلوب.

يقول هذا الرُّوح: "أَرجِعُ إِلى بَيتِيَ الَّذي مِنه خَرَجْت". ونتيجةً لهذه الكلمات، يجب أن نخشى أنّ تستغلّ هذه الأخطاء -التي اعتقدنا أنّها مُحيت إلى الأبد- تَساهُلَنَا لتعود فتفرض سيطرتها المُهلكة علينا. يجد الرُّوح هذا البيت مَكْنُوسًا أي مُطهّرًا بنعمة العماد المقدّس من أوساخ الخطيئة، لكنّه في الوقت عينه عارٍ كُليًّا من زينة الأعمال الصالحة.

أمّا الأرواح السبعة التي أخذها معه، فهي تمثّل شموليّة الرذائل. فهي أَرْوَاحٌ أَكثر شرًّا مِنْهُ لأنّ البيت سيختزن، ليس فقط الرذائل السبعة المميتة المخالفة مباشرة للفضائل الرُّوحيّة السبعة، بل أنّ هذا البيت سيسعى بنفاقٍ ليبدو وكأنّه يختزن هذه الفضائل.

وفي سسياق متصل، استقبل سيادة المطران جورج شيحان، رئيس أساقفة إيبارشية القاهرة المارونية لمصر والسودان، والرئيس الأعلى للمؤسسات المارونية بمصر، وفد رجال الدين اللبنانيين، أعضاء اللقاء الروحي، وجمعية البيت اللبناني.

ضم الوفد سيادة المطران سمعان عطا الله، وفضيلة الشيخ نظام بو خزام، رئيس الجمعية، وفضيلة الشيخ إياد عبد الله، حيث حضر اللقاء الخوري نادر جورج، والخوري جورج خطار، والخوري لويس متى.

واستعرض الجانبان سبل التعاون المشترك، وتدعيم العلاقات الثقافية، والاجتماعية بينهما، ومقترحات مشتركة، لتفعيل  السياحة الدينية بين مصر، ولبنان.

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