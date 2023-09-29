"الزراعة": تحركات الحكومة بالقطاع ساعدت على تلبية احتياجات المواطنين

استعرض الدكتور محمد القرش، معاون وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، المتحدث باسم الوزارة، دور وزارة الزاعة في تحقيق أهداف الدولة المصرية لتوفير احتياطي آمن وكاف من السلع الغذائية الأساسية.

وقال خلال مداخلة عبر قناة "دي إم سي"، إن الأزمات الدولية المتكررة أثبتت أن الأمن الغذائي وتوفير احتياجات الشعوب من الغذاء واحد من أهم التحديات التي لابد أن تعمل الشعوب لتوفيرها.

الدولة لم تهمل الأراضي القديمة وعملت على تطويرها

وأضاف: "ومن أجل هذا عملت الدولة المصرية منذ 2014 على التوسع في المساحة المنزرعة، وهو قرار استراتيجي هام، والذي كان له مردود إيجابي ساعدنا على توفير وتلبية احتياجات المواطنين في أحلك الظروف الي مرت على العالم".

وتابع: "بنتكلم على مشروعات لزيادة الرقعة المنزرعة، زي "مستقبل مصر"، توشكى" شرق العوينات، مناطق في سيناء، دلتا الجديدة"، كلها مشروعات عملاقة دخلت فيها الدولة لتحقيق تنمية زراعية متكاملة في الظهير الصحراوي للدولة المصرية".

وأكد القرش أن الدولة عملت على الأراضي القديمة وتطوير أنظمة الري وتطوير التقاوي، وتحديث أساليب الزراعة، لافتا إلى أنه مان بهدف تعظيم إنتاج الدولة المصرية، وتعظيم إنتاجية وحدتي الأرض والمياه، مما يساعد على تأمين المزيد من احتياجات المواطنين.