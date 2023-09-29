فحص 1655 حالة خلال قافلة علاجية فى مغاغة بالمنيا

وجَّه اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بمواصلة العمل في خطة القوافل الطبية العلاجية التي تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لدعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجًا.

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير أعده الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة، بشأن تنفيذ قافلة طبية على مدار يومي 25 و26 سبتمبر الجاري بقرية قفادة بمركز مغاغة، حيث شملت القافلة توقيع الكشف الطبي بعدد من التخصصات المختلفة جاءت ما بين (الباطنة، الأطفال، الجراحة، النساء، الجلدية، تنظيم الأسرة، الأسنان - مسالك)، وضمن إجراءات وقائية مشددة.

وتم الكشف على 1655 حالة وصرف العلاج لهم بالمجان منها 202 حالة جراحة، 438 حالة أطفال، 251 باطنة، 77 نساء، 48 تنظيم الأسرة، 141 أسنان، 137 رمد، 73 جلدية، 152 أنف وأذن، 136 مسالك إلى جانب إجراء 124 تحليلا ً متنوعًا، و6 حالات أشعة سينية و60 كشف مبكر للضغط والسكر، و9 حالات خلع أسنان، وتحويل 6 حالات للمستشفى لاستكمال العلاج، بالإضافة إلى عقد ندوات للتثقيف الصحي لعدد 108 متردد لزيادة الوعي الصحي عند المواطنين.

قافلة طبية مجانية

يذكر أن مديرية الصحة بالمنيا، كانت قد نظمت قافلة طبية مجانية بقرية بنى حسن الأشراف بمركز المنيا على مدار يومين متتاليين 27و28 سبتمبر الجاري، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بتقديم الخدمات العلاجية المجانية والوصول لجميع المواطنين بالمناطق النائية والقرى الأكثر احتياجًا.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن القافلة ضمت العديد من التخصصات منها (الأطفال- الباطنة - الجراحة- الأسنان- الجلدية- القلب والصدر- الرمد- الأنف والأذن)، بواسطة نخبة من الأطباء المتخصصين، مع تقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة وصرف العلاج للمواطنين بالمجان وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج للمستشفيات، مشيرًا إلى أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة في توفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق محافظة المنيا.

قافلة طبية لقرية نقادة بمغاغة لصحة المنيا

قافلة طبية لقرية نقادة بمغاغة لصحة المنيا

قافلة طبية لقرية نقادة بمغاغة لصحة المنيا

قافلة طبية لقرية نقادة بمغاغة لصحة المنيا