"إكسترا نيوز" ترصد إنجازات الدولة فى القطاع السياحى (فيديو)

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، تقريرًا يرصد إنجازات الدولة في القطاع السياحي.

إنجازات الدولة في القطاع السياحي

إعادة تنظيم المجلس الأعلى للسياحة برئاسة رئيس الجمهورية.

تشكيل اللجنة الوزارية للسياحة ونظام عملها برئاسة رئيس الوزراء.

تشكيل اللجنة الدائمة لتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية برئاسة وزير السياحة.

إنشاء صندوق دعم السياحة والآثار.

تنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج.

إلزام المنشآت بتطبيق اشتراطات الممارسات الخضراء.

إلزام المنشآت الفندقية برفع الحد الأدنى لسرعة الإنترنت بها.

توصيل الألياف الضوئية لعدد 135 فندقًا في القاهرة الكبرى وشرم الشيخ.

إصدار لائحة تنظيم سياحة اليخوت الأجنبية في المراين والموانئ البحرية.

مد العمل بقرارات دعم القطاع السياحي لمواجهة تداعيات أزمة كورونا.

التنسيق مع الجهات الأمنية المعنية بشأن منح تيسيرات لدخول مصر.

السماح لأكثر من 180 جنسية بالحصول على تأشيرة دخول في منافذ الوصول.

اتخاذ سلسلة من الإجراءات لدعم القطاع السياحي في مواجهة تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية.