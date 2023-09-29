الجمعة 29 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الرئيس العراقي يصل نينوى لتعزية أهالي ضحايا حريق الحمدانية

الرئيس العراقي داخل
الرئيس العراقي داخل الكنسية بالحمدانية

وصل الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، قبل قليل، إلى قضاء الحمدانية في نينوى.

وقالت الرئاسة العراقية في بيان لها اليوم، الرئيس العراقي قدم التعازي في مطرانية مار بهنام وسارة ، إلى عوائل ضحايا الفاجعة الأليمة في قضاء الحمدانية، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء العراقية واع.

راعي كنيسة مار بهنام وسارة يناشد الرئيس العراقي بإنقاذ الحمدانية ونينوي من الفساد

من جانبه، ناشد راعي كنيسة مار بهنام وسارة الاب في قضاء الحمدانية روني سالم، قبل قليل، العراقي بإنقاذ المدينة من الفساد الذي تشهده مؤسسات الحمدانية ونينوى عموما.

وأضاف راعي كنيسة مار بهنام وسارة، أثناء كلمته خلال تشييع جنازة ضحايا الحريق، أنه تم دفن 60 شخصا حتى الآن، وما زال هناك 28 مفقودا آخرين.

txt

مساعدات طبية طارئة للعراق لعلاج مصابى حريق الحمدانية مقدمة من "الصحة العالمية"

وأكد سالم راعي الكنيسة أن الضحايا كانوا أبرياء بسطاء، مشيرا إلى أنه تم دفن 24 شخصا في اليوم الأول، و9 أشخاص باليوم الثاني، واليوم الثالث تم دفن 10 أشخاص، ليصبح عدد الضحايا حتي الان 66 شخصا تم دفنهم علي مدار ثلاث أيام.

وأوضح سالم أنه سيتم تعويض المصابين بحريق الحمدانية بـ 5 ملايين دينار عراقي، أي ما يعادل 3300 دولار، ولذوي المتوفين بـ 10 ملايين دينار أي ما يعادل 6600 دولار.

txt

العراق: توفير 3 طائرات هليكوبتر لنقل المصابين بحريق الحمدانية

وفي وقت سابق من اليوم، شهدت كنيسة مار بهنام وسارة بقضاء  الحمدانية شرق مدينة الموصل بمحافظة نينوي العراقية، مراسم عزاء لضحايا الحريق الذى نشب مساء الثلاثاء الماضي داخل قاعة أفراح أسفرت عن مقتل وإصابة المئات.

وفي هذا السياق، قال أحمد الحيالي، صحفي وإعلامي عراقي، من مدينة الموصل، إن قضاء الحمدانية شهد قبل قليل حالة دفن جماعي للمرة الثالثة في مقبرة القيامة، منذ وقوع الحادث، عقب ارتفاع أعداد الضحايا نتيجة الإصابات البالغة.

الرئيس العراقي الحمدانية نينوي ضحايا راعي كنيسة مار بهنام وسارة ضحايا الحريق

مواد متعلقة

مقتل وإصابة 63 شخصًا فى انفجار خلال احتفال دينى جنوب باكستان

تقديم العزاء ودفن للمرة الثالثة.. مصدر عراقى يكشف تطورات حادث الحمدانية (صور)

راعي كنيسة مار بهنام يناشد الرئيس العراقي بإنقاذ نينوي من الفساد

إصابة فلسطينى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى واعتقال آخر بمدينة البيرة

تحرك جديد لـ"فاجنر" فى أوكرانيا.. وقرار للرئيس الروسى حول المتطوعين الجدد

يؤثر على حركة الصادرات.. لماذا تستهدف روسيا ميناء أوديسا؟

نجمة داود الحمراء: 5 قتلى فى جريمة إطلاق النار بالداخل المحتل

روسيا: الولايات المتحدة بدأت نقل أنظمة صاروخية لأوروبا كانت محظورة

الأكثر قراءة

بعد تطبيق التوقيت الشتوى اليوم.. مواعيد عمل المطاعم والكافيهات خلال الشتاء

المتحدة للخدمات الإعلامية: نقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين فى الانتخابات الرئاسية

موعد بدء العمل بالتوقيت الشتوى 2023 وكيفية تغيير الساعة

"لم يفترقا حتى الموت".. مصرع شقيقين فى حادث تصادم سيارة ببنها

"الأرصاد" تكشف حقيقة سقوط أمطار أول أيام العام الدراسى

انخفاض الأرز والزيت وارتفاع السكر.. أسعار السلع الأساسية بالأسواق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد حريب

فى انتخابات الرئاسة.. نحتاج عقلًا سياسيًا باردًا

محمد عبدالعزيز

رسالة لوزير الشباب

د. محمد عفيفي

الطريق إلى أكتوبر «2»

خالد حريب

فى انتخابات الرئاسة.. نحتاج عقلًا سياسيًا باردًا

ماجد حبته

حياة كريمة فى الإسماعيلية

حسين دعسة

معرض عمان للكتاب.. أجنحة الكتب تنطلق فى مملكة الأمن والأمان

خالد عكاشة

منافسة إقليمية كبرى على توسعات تسلا الجديدة

وائل لطفي

توكيل للرئيس السيسى

صور

رحمة الله المهداة

الرئيس السيسى يزور الإسماعيلية

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة فلسطينى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى واعتقال آخر بمدينة البيرة

هيئة الأسرى الفلسطينيين: الاحتلال اعتقال 135 ألف شخص منذ انتفاضة الأقصى

نجمة داود الحمراء: 5 قتلى فى جريمة إطلاق النار بالداخل المحتل