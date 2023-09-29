الرئيس العراقي يصل نينوى لتعزية أهالي ضحايا حريق الحمدانية

وصل الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، قبل قليل، إلى قضاء الحمدانية في نينوى.

وقالت الرئاسة العراقية في بيان لها اليوم، الرئيس العراقي قدم التعازي في مطرانية مار بهنام وسارة ، إلى عوائل ضحايا الفاجعة الأليمة في قضاء الحمدانية، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء العراقية واع.

راعي كنيسة مار بهنام وسارة يناشد الرئيس العراقي بإنقاذ الحمدانية ونينوي من الفساد

من جانبه، ناشد راعي كنيسة مار بهنام وسارة الاب في قضاء الحمدانية روني سالم، قبل قليل، العراقي بإنقاذ المدينة من الفساد الذي تشهده مؤسسات الحمدانية ونينوى عموما.

وأضاف راعي كنيسة مار بهنام وسارة، أثناء كلمته خلال تشييع جنازة ضحايا الحريق، أنه تم دفن 60 شخصا حتى الآن، وما زال هناك 28 مفقودا آخرين.

وأكد سالم راعي الكنيسة أن الضحايا كانوا أبرياء بسطاء، مشيرا إلى أنه تم دفن 24 شخصا في اليوم الأول، و9 أشخاص باليوم الثاني، واليوم الثالث تم دفن 10 أشخاص، ليصبح عدد الضحايا حتي الان 66 شخصا تم دفنهم علي مدار ثلاث أيام.

وأوضح سالم أنه سيتم تعويض المصابين بحريق الحمدانية بـ 5 ملايين دينار عراقي، أي ما يعادل 3300 دولار، ولذوي المتوفين بـ 10 ملايين دينار أي ما يعادل 6600 دولار.

وفي وقت سابق من اليوم، شهدت كنيسة مار بهنام وسارة بقضاء الحمدانية شرق مدينة الموصل بمحافظة نينوي العراقية، مراسم عزاء لضحايا الحريق الذى نشب مساء الثلاثاء الماضي داخل قاعة أفراح أسفرت عن مقتل وإصابة المئات.

وفي هذا السياق، قال أحمد الحيالي، صحفي وإعلامي عراقي، من مدينة الموصل، إن قضاء الحمدانية شهد قبل قليل حالة دفن جماعي للمرة الثالثة في مقبرة القيامة، منذ وقوع الحادث، عقب ارتفاع أعداد الضحايا نتيجة الإصابات البالغة.