تقديم العزاء ودفن للمرة الثالثة.. مصدر عراقى يكشف تطورات حادث الحمدانية (صور)

تشهد كنيسة مار بهنام وسارة بقضاء الحمدانية شرق مدينة الموصل بمحافظة نينوي العراقية، الآن، مراسم عزاء لضحايا الحريق الذى نشب مساء الثلاثاء الماضي داخل قاعة أفراح أسفرت عن مقتل وإصابة المئات.

وفي هذا السياق، قال أحمد الحيالي، صحفي وإعلامي عراقي، من مدينة الموصل، إن قضاء الحمدانية شهد قبل قليل حالة دفن جماعي للمرة الثالثة في مقبرة القيامة، منذ وقوع الحادث، عقب ارتفاع أعداد الضحايا نتيجة الإصابات البالغة.

الأهالي داخل الكنيسة الان

وأضاف "الحيالي" في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الجموع تتجه لتقديم التعازي مواكب رسمية وشعبية ومن كل الأديان والطوائف والمناطق تتوافد للحمدانية لتقديم التعازي، مشيرًا إلي أن الرئيس العراقي قد يحضر للحمدانية لتقديم التعازي للأهالي.

تزاحم على التبرع بالدم وجمع الأدوية

وأشار الإعلامي العراقي إلى أن مدينة الموصل على مدار اليومين الماضيين شهدت تزاحمًا على التبرع بالدم وجمع الأدوية وخاصة أدوية الحروق، لافتًا إلي أن المتبرعين الشباب يقومون بجمع الأموال لشراء الأدوية حتى ساعات متأخرة من الليل لتوصيل الأدوية والمستلزمات الطبية للمحتاجين.

أعلنت منظمة الصحة العالمية تقديم مساعدات طبية طارئة للعراق لعلاج المصابين في الحريق الذي شهدته بلدة الحمدانية في محافظة نينوى وأسفر عن مقتل وإصابة عدد كبير.

أحمد الحيالي

وفاة والدة وشقيق عروس نينوى

ومساء الخميس، توفيت والدة وشقيق عروس نينو، متأثرين بإصابتهما في الحريق خلال حفل الزفاف الذي راح ضحيته أكثر من مئة شخص.

وأفاد مصدر طبي عراقي، بأن والدة وشقيق العروس توفيا داخل مستشفى في الموصل نتيجة الحروق الشديدة التي أصابتهما في الحادث، وفقا لبغداد اليوم.

والأربعاء، أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، استجواب 9 متهمين وإصدار مذكرات قبض وتفتيش بحق شخصين، بعد الحريق الذي نشب ليل الثلاثاء في قاعة أفراح وأدى إلى مقتل أكثر من 100 شخص.