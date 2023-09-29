الجمعة 29 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

تقديم العزاء ودفن للمرة الثالثة.. مصدر عراقى يكشف تطورات حادث الحمدانية (صور)

حريق الحمدانية
حريق الحمدانية

تشهد كنيسة مار بهنام وسارة بقضاء الحمدانية شرق مدينة الموصل بمحافظة نينوي العراقية، الآن، مراسم عزاء لضحايا الحريق الذى نشب مساء الثلاثاء الماضي داخل قاعة أفراح أسفرت عن مقتل وإصابة المئات.

وفي هذا السياق، قال أحمد الحيالي، صحفي وإعلامي عراقي، من مدينة الموصل، إن قضاء الحمدانية شهد قبل قليل حالة دفن جماعي للمرة الثالثة في مقبرة القيامة، منذ وقوع الحادث، عقب ارتفاع أعداد الضحايا نتيجة الإصابات البالغة.

الأهالي داخل الكنيسة الان

وأضاف "الحيالي" في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الجموع تتجه لتقديم التعازي مواكب رسمية وشعبية ومن كل الأديان والطوائف والمناطق تتوافد للحمدانية لتقديم التعازي، مشيرًا إلي أن الرئيس العراقي قد يحضر للحمدانية لتقديم التعازي للأهالي.

txt

باحث عراقى: حريق الحمدانية جريمة قتل مع سبق الإصرار

تزاحم على التبرع بالدم وجمع الأدوية 

وأشار الإعلامي العراقي إلى أن مدينة الموصل على مدار اليومين الماضيين شهدت تزاحمًا على التبرع بالدم وجمع الأدوية وخاصة أدوية الحروق، لافتًا إلي أن المتبرعين الشباب يقومون بجمع الأموال لشراء الأدوية حتى ساعات متأخرة من الليل لتوصيل الأدوية والمستلزمات الطبية للمحتاجين.

أعلنت منظمة الصحة العالمية تقديم مساعدات طبية طارئة للعراق لعلاج المصابين في الحريق الذي شهدته بلدة الحمدانية في محافظة نينوى وأسفر عن مقتل وإصابة عدد كبير.

أحمد الحيالي

وفاة والدة وشقيق عروس نينوى

ومساء الخميس، توفيت والدة وشقيق عروس نينو، متأثرين بإصابتهما في الحريق خلال حفل الزفاف الذي راح ضحيته أكثر من مئة شخص.

وأفاد مصدر طبي عراقي، بأن والدة وشقيق العروس توفيا داخل مستشفى في الموصل نتيجة الحروق الشديدة التي أصابتهما في الحادث، وفقا لبغداد اليوم.

txt

العراق: القبض على 13 فى حريق الحمدانية

والأربعاء، أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، استجواب 9 متهمين وإصدار مذكرات قبض وتفتيش بحق شخصين، بعد الحريق الذي نشب ليل الثلاثاء في قاعة أفراح وأدى إلى مقتل أكثر من 100 شخص.

381880965_5491788864279417_8603780871215106740_n
381880965_5491788864279417_8603780871215106740_n
عزاء كنيسة مار بهنام وسارة الحمدانية ضحايا الحريق مقبرة القيامة العراق

مواد متعلقة

إصابة فلسطينى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى واعتقال آخر بمدينة البيرة

تحرك جديد لـ"فاجنر" فى أوكرانيا.. وقرار للرئيس الروسى حول المتطوعين الجدد

يؤثر على حركة الصادرات.. لماذا تستهدف روسيا ميناء أوديسا؟

نجمة داود الحمراء: 5 قتلى فى جريمة إطلاق النار بالداخل المحتل

روسيا: الولايات المتحدة بدأت نقل أنظمة صاروخية لأوروبا كانت محظورة

العراق: توفير 3 طائرات هليكوبتر لنقل المصابين بحريق الحمدانية

الخارجية الروسية: سنطالب أمريكا بتنفيذ التزاماتها كرئيسة لقمة أبيك

شهود عيان لـ"الدستور": الألعاب النارية وفقدان معايير السلامة وراء حريق الحمدانية (صور)

الأكثر قراءة

"الأرصاد" تكشف حقيقة سقوط أمطار أول أيام العام الدراسى

تحرك جديد لـ"فاجنر" فى أوكرانيا.. وقرار للرئيس الروسى حول المتطوعين الجدد

"الأرصاد" تكشف موعد انكسار الموجة الحارة وانخفاض درجات الحرارة

موعد بدء العمل بالتوقيت الشتوى 2023 وكيفية تغيير الساعة

مصرع شقيقين فى حادث تصادم بالطريق الحر بنها- المنصورة فى القليوبية

عمر كمال ومحمد شاهين فى حفل ذكرى انتصارات أكتوبر بالمنوفية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد حريب

فى انتخابات الرئاسة.. نحتاج عقلًا سياسيًا باردًا

محمد عبدالعزيز

رسالة لوزير الشباب

د. محمد عفيفي

الطريق إلى أكتوبر «2»

خالد حريب

فى انتخابات الرئاسة.. نحتاج عقلًا سياسيًا باردًا

ماجد حبته

حياة كريمة فى الإسماعيلية

حسين دعسة

معرض عمان للكتاب.. أجنحة الكتب تنطلق فى مملكة الأمن والأمان

خالد عكاشة

منافسة إقليمية كبرى على توسعات تسلا الجديدة

وائل لطفي

توكيل للرئيس السيسى

صور

رحمة الله المهداة

الرئيس السيسى يزور الإسماعيلية

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة فلسطينى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى واعتقال آخر بمدينة البيرة

هيئة الأسرى الفلسطينيين: الاحتلال اعتقال 135 ألف شخص منذ انتفاضة الأقصى

نجمة داود الحمراء: 5 قتلى فى جريمة إطلاق النار بالداخل المحتل