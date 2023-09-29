الجمعة 29 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

"تضامن الشيوخ" تثمن بيان "الوطنية للانتخابات": نقف على مسافة واحدة بين جميع المرشحين

الدكتورة رشا إسحق
الدكتورة رشا إسحق

أشادت الدكتورة رشا إسحق، أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، بالبيان الذي أصدرته الهيئة الوطنية للانتخابات، والتي أعربت من خلاله عن أسفها الشديد بسبب ما أثاره بعض المغرضون من تشكيك وتطاول غير مقبول على عملها في الإشراف على الاستحقاق الدستوري للانتخابات الرئاسية لعام 2024.

وأضافت أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، أن قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات تتفق مع أحكام الدستور والقانون، فضلًا عن أن الهيئة تتابع تنفيذ قراراتها على أرض الواقع بشكل حاسم وسريع وذلك للوقوف على مسافة واحدة بين جميع المرشحين الراغبين في خوض سباق الانتخابات الرئاسية.

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"الوطنية للانتخابات": لا مخالفات أو محاباة بمكاتب توثيق الشهر العقارى

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"الوطنية للانتخابات" تعلن عن قائمة الرموز الانتخابية لمرشحى الرئاسة

مواجهة الإدعاءات والأكاذيب

كما نوّهت الدكتورة رشا إسحق، أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، بأن أهالي الشر هم المسؤولون عن نشر الإدعاءات والأكاذيب بخصوص مكاتب الشهر العقاري، حيث ادعى البعض أن المكاتب لا تعمل بكفاءة تامة وهذا كلام غير صحيح على أرض الواقع، خاصة وأن الهيئة حريصة على عدم وقوع أية مخالفات أو أعمال محاباة أو مضايقات من قبل الجهات المكلفة بتنفيذ قراراتها.

وأشارت الدكتورة رشا إسحق، أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، إلى أنه لا يجب الزج بالهيئة الوطنية للانتخابات في أي مناكفات سياسية من قبل أي طرف، خاصة وأن البعض يحاول زعزعة الثقة الشعبية في استقلال قرارات اللجنة، ولكن هذا الأمر لن يحدث أبدا، لأن الهيئة مستقلة ولا تخضع لأي تدخل في عملها.

أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ مجلس الشيوخ الهيئة الوطنية للانتخابات الاستحقاق الدستوري للانتخابات الرئاسية لعام 2024 لجنة حقوق الانسان

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