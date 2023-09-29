بنى سويف تستعد لاستقبال 100 ألف طالب غدًا

راجع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بنى سويف، مع مسئولى التعليم الترتيبات النهائية التى اتخذتها مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني ببني سويف، لاستقبال العام الدراسي الجديد 2023/2024، والذي ينطلق "غدًا "في 147 مدرسة تستقبل ما يزيد عن 100 ألف طالب وطالبة، 105 مدرسة ابتدائي و40 إعدادي و2 مدرسة ثانوي عام التي تعمل بنظام الفترتين، لتنتظم الدراسة في كافة المدارس.

انطلاق الدراسة يوم الأحد فى 1300 مدرسة

وتنتظم الدراسة بعد غد في أكثر من 1300 مدرسة بمختلف المراحل، حيث يزيد إجمالي الطلاب عن 845 ألف طالب من رياض الأطفال والتعليم الأساسي والثانوي العام والفني، بواقع (504 آلاف و495 تلميذًا في 695 مدرسة ابتدائي، و206 ألفًا و612 في 453 مدرسة إعدادي، و50 ألفًا في 91 مدرسة ثانوي عام، و51ألفًا و507طالبًا في 32 مدرسة للصناعي، و12 ألفًا في 6 مدارس زراعي، و23ألفًا و157 طالبا في17 مدرسة للتجاري.

وكيل وزارة التربية والتعليم يتواصل مع المحافظ

جاء ذلك خلال تواصل وكيل وزارة التربية والتعليم مع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بنى سويف،لاستعراض الترتيبات والتجهيزات النهائية ومراجعة كافة بنود وتفاصيل خطة الاستعدادات التي قامت بها المديرية على مدار الفترة الماضية، للاطمئنان على جاهزية المدارس وتوافر كافة المتطلبات والاحتياجات اللازمة قبل انطلاق الفصل الأول من العام الدراسي الجديد.

وأشار محمد عبدالتواب، وكيل وزارة التربية والتعليم، إلى عقد سلسلة اجتماعات مع مديري ووكلاء إدارات التعليم ومديري المدارس وموجهي المواد الدراسية والأنشطة التربوية بمختلف الإدارات التعليمية لمراجعة الإجراءات الإدارية والفنية الخاصة بالاستعداد للعام الدراسي، والتأكيد على تضافر الجهود وتكاتف وتعاون جميع أطراف المنظومة التعليمية، مع أهمية قيام كافة أفراد المنظومة دورها على أكمل وجه، مع عدم السماح بالتقصير في أداء العمل في سبيل تحقيق الانضباط والنهوض بالعملية التعليمية، والتأكيد على التنسيق مع الجهات المعنية من مجالس الأمناء والوحدات المحلية ومديرية الصحة لتوفير بيئة تعليمية جاذبة متميزة وتحقيق الانضباط وتوفير الأمن والسلامة لأبنائنا الطلاب.

ونوه وكيل الوزارة، إلى استمرار المتابعات الميدانية للقيادات والموجهين بالإدارات وتكثيف الزيارات للمدارس للتأكد من انضباط العملية التعليمية، وتفعيل مجموعات الدعم المدرسي بمختلف المدارس وتجهيز القاعات الدراسية مع تعظيم دور المنصات والقنوات التعليمية وخاصة قنوات مدرستنا (3،2،1) لإثراء العملية التعليمية، والالتزام بتخصيص فترة مشاهدة لكل مادة دراسية لعرض المادة التعليمية وإتاحة المادة العلمية وجداول مواعيد إذاعة المحتوى التعليمي على تلك القنوات.

وخلال الاجتماعات تم التوجيه بضرورة حضور مديري المدارس قبل بداية اليوم الدراسي والمرور على مباني المدرسة للتأكد من سلامتها ونظافتها قبل بدء الطابور وعدم مغادرة المدرسة إلا بعد التأكد من خروج جميع التلاميذ والطلاب والعاملين، بجانب وضع خطة محكمة للإشراف اليومي تتوزع فيها المهام والتكليفات على العاملين بالمدرسة وتنظيم عملية دخول وخروج التلاميذ وأثناء تواجدهم في فناء المدرسة أثناء الفسحة حفاظًا على سلامة الطلاب.

علاوة على تفعيل الإجراءات الوقائية وكيفية التعامل مع الأمراض المعدية والشروط الصحية الواجب توافرها، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتخزين التغذية بصورة جيدة من خلال أسس ومعايير الجودة التي تضمن سلامة الوجبات، والالتزام بما جاء في الكتب الدورية والقرارات الوزارية المنظمة للعملية التعليمية، فضلًا عن تحديد مسئول الصيانة البسيطة بكل مدرسة للمرور يوميًا على أعمال الصيانة والإبلاغ عن احتياجات المدرسة، وعلى تطبيق لائحة الانضباط المدرسي والبعد عن العقاب البدني والنفسي للطلاب.