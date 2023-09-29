إصابة 6 إثر تصادم سيارتين ببني سويف

أصيب 6 أشخاص، اليوم الجمعة، فى حادث تصادم سيارتين بالطريق الصحراوي الشرقي القديم بشرق النيل بمحافظة بني سويف، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة.

بلاغ بوقوع حادث تصادم بين سيارتين

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين بالطريق الصحراوي الشرقي القديم بشرق النيل، مما أسفر عن إصابة 6 أشخاص، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلي محل الواقع ونقل المصابين إلي أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم.

أسماء المصابين

وانتقلت 3 سيارات إسعاف تابعتان لمرفق بني سويف إلي محل الواقعة وتبين أن المصابين وهم «سامي.م.م» 35 سنة، مصابًا باشتباه كسر بالعمود الفقري، و«احمد.م.ص» 36 سنة، مصابًا باشتباه ما بعد الارتجاج، و«سيد.ا.ا» 58 سنة، مصابًا بجروح وكدمات، و«احمد.ق.ا» 62 سنة، مصابًا بجروح وكدمات، و«محمد.م.م» 42 سنة، مصابا بجرح قطعي بالرأس 3 سم، و«عبد العزيز.ر.ع» 22 سنة، مصابًا باشتباه كسر بالساق الأيمن.

تم نقل المصابين إلي قسم الاستقبال بمستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة.

بلاغ بانقلاب سيارة ميكروباص وإصابة 3 أشخاص

وفي سياق آخر، أصيب 5 أشخاص، فى حادثين متفرقين بدائرة محافظة بنى سويف وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف إخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغًا بانقلاب سيارة ميكروباص بطريق مصر - أسيوط الزراعي أمام قرية زاوية المصلوب مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى محل الواقعة ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى.