5 مصابين بحادثى سير فى بنى سويف

أصيب 5 أشخاص، اليوم الخميس، فى حادثين متفرقين بدائرة محافظة بني سويف وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء كل الفحوصات الطبية.

بلاغ بانقلاب سيارة ميكروباص وإصابة 3 أشخاص

وفى الحادث الأول تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بانقلاب سيارة ميكروباص بطريق مصر- أسيوط الزراعي أمام قرية زاوية المصلوب مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى محل الواقعة ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى.

أسماء المصابين

وتبين أن المصابين وهم «وجيه.م.ج» 62 سنة، مصابًا باشتباه ما بعد الارتجاج، «آمال.و.م» 21 سنة، مصابة بسحجات كدمات، و«سعدية.س.ب» 52 سنة، مصابة بجروح بالوجه وكدمات وسحجات بالجسم، وجميعهم مقيمون بقرية كوم أدريجة بمركز الواسطى، ونقلتهم سيارات الإسعاف إلى مستشفى الواسطى المركزي لتلقي العلاج اللازم، تحت إشراف الدكتور محمد يوسف عبدالخالق وكيل وزارة الصحة ببني سويف، حيث وجه بتقديم كل الإسعافات والفحوصات الطبية للمصابين.

بلاغ ثانٍ بتصادم سيارة بعمود إنارة

وفي الحادث الثاني تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ تصادم سيارة ملاكي بعمود إنارة مما أسفر عن إصابة شخصين وتم التوجيه بسرعة نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

أسماء المصابين

وتبين أن المصابين وهم «رجب.ا.ع» 50 سنة، مصابًا بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، و«رباب.م.ف »45 سنة، مصابًا باشتباه كسر بالساق اليمني ونقلتهم سيارات الإسعاف إلى مستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج اللازم وإجراء كل الفحوصات الطبية اللازمة.

تحرير المحاضر بالواقعتين

تم تحرير المحاضر اللازمة بالواقعتين، وقامت إدارة مرور بني سويف برفع آثار الحادثين.