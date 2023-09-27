الأربعاء 27 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ بنى سويف يشهد احتفال الأوقاف بذكرى المولد النبوى الشريف

جانب من الحدث
جانب من الحدث

شهد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، الاحتفال الذي نظمته المحافظة مساء اليوم بالتعاون مع  الأوقاف، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، بمسجد عمر بن عبدالعزيز.

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حضور الاحتفالية

بحضور اللواء حازم عزت السكرتير العام، اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد الدكتور عبدالرحمن نصر وكيل وزارة الأوقاف، وهاني الجويلي رئيس مدينة بني سويف، الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة، الشيخ محمد سعيد يوسف المنسق الإعلامي لمنطقة وعظ بني سويف للدعوة والإعلام الديني بالأزهر ومن مجلس إدارة المسجد: المستشار أحمد عباس، وبعض القيادات الأمنية والتنفيذية، وعلماء الأزهر والأوقاف، وجمع من المواطنين.

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وكيل وزارة الأوقاف حول الذكرى العطرة لمولد نبي الرحمة

وتضمن الاحتفال تلاوة بعض آيات من القرآن الكريم، وكلمة لوكيل وزارة الأوقاف، تحدث خلالها حول الذكرى العطرة لمولد نبي الرحمة، والدروس المستفادة من تلك المناسبة الكريمة وأهمية الاقتداء بالرسول الكريم، ومؤكداً على أن الطريقة المثلى في تذكر السيرة العطرة للنبي هي إبراز جوانب العظمة في شخصيته وأخلاقه ومواقفه، ليتحقق بذلك الاقتداء بسنته وأخلاقه وبإنسانيته والرحمة التي تعامل بها مع الناس كافة، فيما اختتمت الاحتفالية بابتهالات دينية للشيخ صالح أبوالقاسم إمام وخطيب المسجد.

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محافظ بني سويف يتقدم بالتهنئة لأهالي المحافظة

وتقدم محافظ بنى سويف بالتهنئة لأهالي بني سويف بحلول الذكرى العطرة لمولد سيد الخلق الرسول صلى الله عليه وسلم، داعياً  المولي عز وجل أن أن يديم على مصرنا الغالية نعمة الأمن والاستقرار والرخاء وأن يعيد هذه المناسبة الكريمة على شعبها بكل خير، وأن يحفظ مصرنا في ظل قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

بني سويف الأوقاف مسجد عمر بن عبدالعزيز المولد النبوي محافظ بني سويف

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