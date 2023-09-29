الجمعة 29 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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إعلان أسماء الفائزين بمهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي

اعلان الفائزين بمهرجان
اعلان الفائزين بمهرجان الإسكندرية المسرحي

أعلنت لجنة تحكيم الدورة الثالثة عشر من مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي، "مسرح بلا إنتاج" نتائج واسماء الفائزين بالعروض المشاركة في المهرجان حيث ذهبت جائزة أفضل مكياج إلي نادين أشرف عن عرض "النطحة" من مصر، وحصل على أفضل ملابس نصار النصار من الكويت عن عرض "ماردين"، وحصل على أفضل إضاءة مركز ثانى إيهاب زاهدة من فلسطين عن عرض "بيدرو والنقيب"، وحصل على المركز الأول سعيد الهرش عن عرض "يوميات شكسبيرية" من الإمارات، أما جائزة الديكور فقد حصل عرض "يوميات شكسبيرية" من الإمارات على أفضل ديكور مركز ثان، وحصل على المركز الأول عرض "بيدرو والنقيب" من فلسطين.

وحصل علي جائزة الموسيقى في المركز الثاني أسامة إسماعيل عن عرض "يوميات شكسبيرية" من الإمارات، وحصل على المركز الأول محمد النصار عن عرض "ماردين" من الكويت، كما حصل على أفضل كيروجراف "دور ثاني هاني فاروق" عن عرض النطحة، وحصل على أفضل كيروجراف دور أول على الشوالى عن عرض "ملف 12" من العراق، أما أفضل نص مسرحي دور ثان فقد حصل عليه نص "إصبع روج" من سلطنة عمان، وحصل على المركز الأول عرض "ماردين" من الكويت.

وحصلت على أفضل ممثلة دور ثان مركز ثاني  ميرنا أحمد عن عرض "البؤساء" من مصر، وحصلت على أفضل ممثلة دور ثان مركز أول نادين أشرف من عرض "النطحة" من مصر، كما حصلت على أفضل ممثلة دور أول مركز ثان زهرة الحواوي من "المغرب"، وحصلت على أفضل ممثلة دور أول مركز أول سارة رشاد عن عرض ماردين من الكويت، كما حصل على أفضل ممثل دور ثان مركز ثان يوسف حسام عن عرض "البؤساء" من مصر، وحصل على المركز الأول محمود توفيق عن عرض "النطحة" من مصر، كما حصل على أفضل ممثل دور أول مركز اول محمد التيتي من فلسطين ورائد الشريعي من فلسطين، وحصل على أفضل ممثل دور اول مركز أول محمود القطان من الإمارات، ووليد سالم من عمان. 

وحصل العرض العراقى "ملف 12" على جائزة لجنة التحكيم الخاصة، وحصل العرض الاسباني " فايروركس "على جائزة أهم قضية تمت مناقشتها في المهرجان، كما حصل عرض البؤساء على جائزة الحلول الخلاقة في المهرجان، وحصل على أفضل مخرج مركز ثان زياد هاني كمال عن عرض "البطحة" من مصر، أما أفضل مخرج أول فقد حصل عليها إيهاب زاهدة عن عرض "بدور والنقيب" من فلسطين، وحصل على جائزة أفضل عرض مركز ثان "إصبع روج" من سلطنة عمان، وحصل على أفضل عرض مركز أول "بيدرو والنقيب" من فلسطين. 

دورة الفنان أحمد رزق

والجدير بالذكر أن تحمل الدورة 13 من مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي (مسرح بلا إنتاج)  اسم الفنان أحمد رزق، ويرأسه الفنان إبراهيم الفرن، ويشارك بالمهرجان دول  عربية وأجنبية بجانب مصر ومنها من: "فلسطين - إسبانيا - سلطنة عمان - المغرب - العراق - تونس - إيطاليا - الأردن - الكويت - الإمارات العربية المتحدة".

وشارك في المهرجان 14 عرض مسرحي من 11 دولة وتم إختيار ثلات عروض مصرية لتمثيل جمهورية مصر العربية بالمهرجان هذا العام،بالاضافة لعدة عروض من مختلف الدول العربية والاوربية بواسطة لجنة مشاهدة من أصحاب الخبرات الفنية الكبيرة وقد اختارت اللجنة العروض التى ستشارك في المهرجان  من ( مصر وفلسطين - اسبانيا - سلطنة عمان - المغرب - العراق - تونس - إيطاليا - الأردن - الكويت - الإمارات العربية المتحدة).

اعلان الفائزين بمهرجان الإسكندرية المسرحي
اعلان الفائزين بمهرجان الإسكندرية المسرحي
اعلان الفائزين بمهرجان الإسكندرية المسرحي
اعلان الفائزين بمهرجان الإسكندرية المسرحي
اعلان الفائزين بمهرجان الإسكندرية المسرحي
اعلان الفائزين بمهرجان الإسكندرية المسرحي
مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي لجنة تحكيم أسماء الفائزين مسرح بلا انتاج الفنان أحمد رزق

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