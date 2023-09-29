الجمعة 29 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

غدا.. استكمال محاكمة سيدتين بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين

محاكمة
محاكمة

تواصل محكمة جنح الأميرية  برئاسة المستشار شهاب عشوش، استكمال محاكمة سيدتين، بتهمة النصب على المواطنين.

تفاصيل الحادث

البداية أثناء مرور قوة من ضباط مباحث قسم شرطة الأميرية بمديرية أمن القاهرة تمكنت من ضبط (سيدتين "لإحداهما معلومات جنائية" مقيمتين بمحافظة القليوبية)، وبحوزتهما مشغولات ذهبية "مجهولة المصدر".

بمناقشتهما- بناء على توجيهات اللواء محمد عبدالله مدير الادارة العامة لمباحث القاهرة- عن مصدر المضبوطات اعترفتا بتكوينهما تشكيلا عصابيا تخصص فى النصب على المواطنين عقب إيهامهم بقدرتهما على القيام بأعمال الدجل ومغافلتهم والاستيلاء منهم على متعلقاتهم الشخصية، وأن المضبوطات حيازتهما من متحصلات واقعة سرقة من (إحدى السيدات- مقيمة بدائرة القسم).

باستدعاء المجنى عليها تعرفت على المضبوطات واتهمتهما بالسرقة.

محكمة جنح الاميرية المستشار شهاب عشوش النصب علي المواطنين استكمال محاكمة سيدتين

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