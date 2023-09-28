هل تتحول حرب أوكرانيا إلى صدام مباشر بين الناتو وروسيا؟.. خبراء يجيبون لـ"القاهرة الإخبارية"

تناول برنامج "ملف اليوم" الذي يقدمه الإعلامي كمال ماضي على قناة القاهرة الإخبارية، إمكانية تحول حرب أوكرانيا إلى صدام مباشر بين الناتو وروسيا.. وهو ما وضحه مجموعة من الخبراء والمتخصصين في الشؤون الدولية كما يلي:-

المستشار السابق للرئيس الروسى: روسيا تواجه أمريكا وبريطانيا على أرض أوكرانيا

قال سيرجي ماركوف، المستشار السابق للرئيس الروسي، إن موسكو لا ترغب في فتح جبهات جديدة، لكنها في نفس الوقت لا يمكنها أن تتجاهل حقيقة الهجمات والجبهات الجديدة، حيث تستهدف هذه الهجمات بعض الحدود المائية وبعض المناطق في البحر الأسود في النطاق الروسي.

هجمات صاروخية ضد روسيا

وأضاف ماركوف خلال مداخلة ببرنامج "ملف اليوم" الذي يقدمه الإعلامي كمال ماضي، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن هناك شن هجمات صاروخية ضد روسيا، لافتًا إلى أن الفنيين المتخصصين أعدوا هذه الصواريخ لضرب هذه الأهداف، هم ضباط بريطانيون، وهذه الأقمار الصناعية واستخباراتها التي جمعت من صور الأقمار الصناعية قد حددت هذه الصواريخ التي استهدفت الأسطول البحري في البحر الأسود، حيث كانت هذه الصواريخ أمريكية، والاستخبارات الجوية أيضًا ساعدتنا في تحديد هوية هذه الصواريخ وصولًا إلى أهدافها، وقد كانت أمريكية.

وأشار إلى أن أوكرانيا لم تكن فقط في هذه الحرب، حيث كانت هناك الكثير من الأطراف التي دخلت بالفعل في هذه الجبهات، مؤكدًا أن روسيا تواجه أمريكا وبريطانيا على أرض أوكرانيا.

مسئول سابق فى الناتو: روسيا تبالغ بشأن تدخل بريطانيا فى الحرب

إن الدعم العسكري الغربي الكثيف لأوكرانيا خلال الأسابيع الماضية لم يعد فقط بالمال والسلاح من بعيد، لكنه دخل في طور المعلومات الاستخباراتية والتي أدت إلى استهداف الأسطول الروسي بالقرم.. هل من الممكن أن يكون ذلك الأمر توسعة للحرب والصدام الفعلي مع حلف شمال الأطلسي "الناتو"، أم أن السلاح النووي لن يذهب بالمشهد إلى هكذا اتجاه؟

من جانبه قال نيكولاس ويليامز المسئول السابق في الناتو، إن الأمر ليس من المحتمل أن يتسع لدرجة أن تصل هذه الحرب إلى هذا الحد من الكارثة.

حذر غربي في الدعم الأوكراني

وأضاف نيكولاس ويليامز، خلال مداخلة ببرنامج "ملف اليوم" الذي يقدمه الإعلامي كمال ماضي، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن البريطانيين والأمريكيين وغيرهم من الحلفاء قدموا المعلومات الاستخباراتية في بعض الأحيان، ولكن قدموها إلى أوكرانيا لاتخاذ قرارها بنفسها وتحديد كيفية استخدام هذه المعلومات الاستخباراتية، والدول الأعضاء بحلف الناتو وبريطانيا وأمريكا وفرنسا وألمانيا كانوا حذرين للغاية في دعمهم لأوكرانيا بحيث لا يكون هناك تورط مباشر.

وأشار إلى أنه بخلاف المخاوف الروسية من الحرب ضد الناتو، فإن الناتو أيضًا لديها بعض الشواغل في حرب مباشرة ضد روسيا، لافتًا إلى أن روسيا تبالغ بشأن تدخل بريطانيا في الحرب.

باحث سياسي: روسيا تستخدم التكنولوجيا الحديثة في الحرب الأوكرانية

في ظل الحديث المتصاعد عن مواجهة محتدمة ما بين روسيا والغرب.. هناك حديث عن استخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي حيث لم تعد الحرب مجرد حرب بالدبابات والأسلحة المتعارف عليها.. هل يذهب الجميع إلى مواجهة من نوع آخر؟

من جانبه قال الدكتور أدريان كالاميل الباحث السياسي، إن هناك الكثير من الآليات العسكرية في ميدان المعركة، حيث يمكن أن نرى الكثير من التغيرات في أرض المعركة.

وأضاف كالاميل خلال مداخلة ببرنامج "ملف اليوم" الذي يقدمه الإعلامي كمال ماضي، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن هناك الكثير من الأسلحة الروسية التي تستخدم مثل المسيرات والكثير من التكنولوجيا بمختلف أنواعها في المجال العسكري، بالإضافة إلى الكثير من عمليات التصنيع العسكري، مؤكدًا أن روسيا تستخدم التكنولوجيا الحديثة في الحرب الأوكرانية.

وأشار إلى أنه في موسكو، عندما تقوم أوكرانيا باستهداف بعض الأماكن المعينة، فهم يقومون باستهداف الأهداف العسكرية فقط، كما حدث في البحر الأسود في الهجوم الأخير، ولكن على النقيض، فإن روسيا تستهدف المناطق العسكرية بالإضافة إلى المناطق المدنية، وتعتبر هذه عمليات إرهابية.

احتمالية التصعيد النووي

وأوضح أن هناك الكثير من المتغيرات في ميدان المعركة يمكن أن يطرح أمامنا حقيقة الأمر، لافتًا إلى أن روسيا سوف تستمر في ذكر الناتو مرارًا وتكرارًا، وأن هذا هو التهديد الحقيقي لها ولربما يؤدي إلى تصعيد نووي من وجهة نظرهم، مؤكدًا أن الناتو عبارة عن حلف دفاعي في المقام الأول، وأوكرانيا لديها الرغبة في الانضمام إلى حلف الناتو، وإذا ما كانت في حلف الناتو من البداية لم لتكن هذه الحرب لتبدأ منذ البداية أيضًا.

هل الناتو حلف دفاعي فقط؟.. خبير شؤون دولية يجيب لـ"القاهرة الإخبارية"

قال الدكتور أسامة السعيد، خبير الشؤون الدولية، إن الاستراتيجية المعلنة لحلف الناتو هو أنه يدافع عن أمن أوروبا في مواجهة أخطار متعددة، لافتًا إلى أنه عند مراجعة الوثائق المتعلقة بهذا الحلف والتحولات التي أفرزتها الحرب الروسية الأوكرانية، سنجد أن الحل يضع روسيا والصين أيضًا كمهددات استراتيجية للحلف.

رؤية واستراتيجية حلف الناتو

وأضاف أسامة السعيد خلال مداخلة ببرنامج "ملف اليوم" الذي يقدمه الإعلامي كمال ماضي، عبر فضائية القاهرة الاخبارية، أن حلف الناتو يتعامل وفق رؤية واضحة مع روسيا، لافتا إلى أن هذه الرؤية تعتمد على محاصرة روسيا ومنعها من استخدام أدوات القوة التي تمكنها من التمدد في أوروبا، فضلًا عن حرمانها من أي مكتسبات تمكنها من توسيع نطاق المواجهة مستقبلًا.

وأوضح أن مسألة الدفاع السلبي هي مسألة غير مطروحة، حيث حدد الناتو منذ اللحظة الأولى خياراته، والمتمثلة في رغبته في محاصرة روسيا ومنعها من التمدد من خلال استخدام شبكة من الدول التي تتمدد عبر الحدود الروسية، وهذا هو مكمن المشكلة بالعودة إلى بداية الأزمة، عندما أشارت روسيا إلى أن محاولات ضم أوكرانيا إلى حلف الناتو بمثابة عدوان مباشر على روسيا.

خبير شؤون دولية: الغرب يريد إطالة أمد الحرب لاستنزاف روسيا

أوضح الدكتور عمار وقاف، خبير الشؤون الدولية، سبب اتهام موسكو للندن بشكل مباشر بضلوعها في الهجوم الأخير الأوكراني الذي استهدف مقر قيادة أسطول البحر الأسود في شبه جزيرة القرم، قائلًا: "إنها ليست المرة الأولى التي تتهم فيها موسكو لندن بهكذا هجوم، حيث حدث عدة مرات سابقًا بأن وجهت موسكو أصابع الاتهام بشكل مباشر".

وأضاف عمار وقاف خلال مداخلة ببرنامج "ملف اليوم" الذي يقدمه الإعلامي كمال ماضي، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن المملكة المتحدة البريطانية تقف وراء مبادرة غربية لإمداد أوكرانيا بالأسلحة، لافتًا إلى أنها من أوائل الدول التي اتجهت نحو هذا الاتجاه، على سبيل المثال صفقة الدبابات، بالإضافة إلى القذائف المضادة للدبابات من اليورانيوم المنضب، مؤكدًا أن بريطانيا تقوم بحملة من نوع معين.

رؤية موسكو بشأن الحرب مع أوكرانيا

وأشار إلى أن هذا الاتهام يعتبر تلخيصا للحالة التي تراها موسكو، حيث لا ترى موسكو بأنها تحارب أوكرانيا، ولا ترى بأنها تخوض حربًا مع أوكرانيا، إنما ترى بأنها تخوض حربًا في أوكرانيا مع الغرب.

وأكد أن الغرب يريد إطالة أمد الحرب لاستنزاف روسيا.