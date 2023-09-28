الخميس 28 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

هل تبدأ الحرب؟.. "القاهرة الإخبارية": روسيا تُجهز جيشها لمواجهة الغرب

جيش روسيا
جيش روسيا

أعلنت وزارة المالية الروسية عن زيادة موازنة الدفاع بنحو 70% عام 2024، فيما تضخ الموارد في هجومها الواسع النطاق في أوكرانيا، مع الاستعداد لمواجهة مع دول حلف الشمال الأطلسي "الناتو".

روسيا تستعد لمواجهة أي عدوان مع دول الناتو أو الولايات المتحدة

وفي هذا السياق، قال حسن مشيك، موفد فضائية "القاهرة الإخبارية"، خلال مداخلة عبر تطبيق زووم من موسكو، اليوم الخميس، إن الجيش الروسي يقوم بتجهيز جيشه وعناصره ومعداته العكسرية بأحدث المعدات في هجومه الواسع النطاق في أوكرانيا ولمواجهة أى عدوان أو مواجهة عسكرية مع دول الناتو أو الولايات المتحدة الأمريكية.

وتابع أن هناك حديثًا داخل الأوساط الروسية حول إمكانية خطأ الجيش الروسي في العملية العسكرية، فيما يستعد الجيش لمعركة في عام 2025، ما أدى إلى رفع الميزانية الآن، خاصة وأن الجيش الروسي في حاجة إلى 5 سنوات لكي يتم تشكيله في القدرة اللازمة لمواجهة الغرب ودول حلف الناتو.

وأوضح أن الخبراء تحدثوا أن روسيا في عام 2025 ستكون لديها القدرة الكافية لمواجهة أي عدوان أو مواجهة عسكرية مع دول الناتو أو الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن رفع ميزانية الجيش الروسي بطبيعة الحال هو أمر طبيعي في إطار السيناريو التي تقوم به روسيا في الأراضي الأوكرانية، بجانب مواجهة الدول الغربية، بالإضافة إلى مواصلة الغرب لتوريد الأسلحة إلى الجانب الأوكراني.

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