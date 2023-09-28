وزير دفاع فرنسا يبدأ زيارة إلى كييف لمناقشة المساعدات لأوكرانيا

أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، بأن وزير الدفاع الفرنسي، سيباستيان لوكورنو، يبدأ زيارته لكييف برفقة ممثلين عن شركات صناعية دفاعية لمناقشة المساعدات لأوكرانيا.

وعلى جانب آخر أعلنت وزارة المالية الروسية، عن رفع موازنة الدفاع بنحو 70% تقريبًا خلال عام 2024.

الانتخابات التى تنظمها روسيا بأوكرانيا مجرد مسرحية

وعلى صعيد آخر، قال نيكولاس دي ريفيير، ممثل فرنسا في مجلس الأمن، إنه بعد مضي عام على إدانة غالبية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على إقامة روسيا لاستفتاء غير شرعي في أوكرانيا مما أدى لعزل روسيا و143 دولة أكدت على استقلال أوكرانيا.

وأضاف خلال كلمته في مجلس الأمن، أن روسيا لم تستمع لدعوات المجتمع الدولي وقررت أن تمضي في طريقها وتواصل اليوم انتهاكاتها بتنظيم انتخابات في هذه الأراضي وهذه الانتخابات هي مجرد مسرحية تنظمها روسيا، مؤكدًا أن فرنسا ملتزمة بسيادة أوكرانيا ووحدتها.