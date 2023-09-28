الأمم المتحدة: أكثر من 2500 مهاجر فقدوا فى البحر المتوسط خلال 2023

أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الخميس، أن أكثر من 2500 مهاجر قضوا أو فقدوا في البحر المتوسط خلال العام الحالي.

وكشفت شبكة "إن بي سي إن"، تفاصيل التصريحات الكاذبة وأنصاف الحقائق حول الهجرة التي قيلت في المناظرة الرئاسية الثانية للحزب الجمهوري، مشيرة الى أن التصريحات مثل أن الحدود "مفتوحة" حاليًا وأن الرئيس السابق دونالد ترامب خفض الهجرة غير الشرعية بنسبة 90٪ ليست صحيحة.

وكانت الهجرة من بين المواضيع التي نوقشت مرارًا وتكرارًا خلال المناظرة التمهيدية الرئاسية الثانية للحزب الجمهوري، حيث قدم سبعة من المرشحين الجمهوريين أفكارهم للناخبين، وهاجموا بعضهم البعض وأطلقوا بعض الانتقادات اللاذعة على الرئيس السابق دونالد ترامب، الذي يتقدم في استطلاعات الرأي بين الناخبين الجمهوريين لكنه لم يشارك. في المناقشات.

الهجرة إحدى القضايا المهمة





وتشكل الهجرة إحدى القضايا الأكثر أهمية بالنسبة للجمهوريين في هذه الدورة الانتخابية: إذ يعتبر 77% منهم هذه القضية "مهمة للغاية"، وفقاً لاستطلاع حديث أجرته مجلة الإيكونوميست وشركة يوجوف.

وخلال المناظرة، طرح المرشحون بعض الأرقام المضللة ووجهوا اتهامات باطلة، بما في ذلك ربط أزمة الفنتانيل بالحدود "المفتوحة" وزيادة الهجرة.

وانتقد السيناتور تيم سكوت من ولاية كارولينا الجنوبية إدارة بايدن لسماحها بدخول المهاجرين وأكد أن الحدود الجنوبية “غير آمنة” و”مفتوحة على مصراعيها”، مما تسبب في “وفاة 70 ألف أمريكي في الأشهر الـ 12 الماضية بسبب الفنتانيل”.

كما أن ربط دخول الفنتانيل بوصول المهاجرين هو فكرة خاطئة كررها الجمهوريون مرارًا وتكرارًا في الأشهر الأخيرة، وعلى الرغم من زيادة كمية الفنتانيل والمخدرات الأخرى التي تدخل الحدود الجنوبية في السنوات الأخيرة، فقد أوضح الخبراء والوكالات الفيدرالية أن المخدرات تصل بشكل رئيسي عبر منافذ الدخول المصرح بها في المركبات الخاصة.

وقالت آن ميلجرام، مديرة إدارة مكافحة المخدرات، خلال جلسة استماع بالكونجرس: "يخبرنا بحثنا أن الغالبية العظمى من الفنتانيل تصل إلى موانئ الدخول، خاصة كاليفورنيا وأريزونا".

فقط 0.02% من الأشخاص الذين اعتقلتهم حرس الحدود بسبب عبورهم الحدود كانوا يمتلكون الفنتانيل بشكل غير قانوني، وفقًا للبيانات التي حللها معهد كاتو في عام 2022.



ومن ناحية أخرى، ليس صحيحاً أيضاً أن الحدود الجنوبية "مفتوحة على مصراعيها"، كما ادعى سكوت، على الرغم من زيادة وصول المهاجرين غير الشرعيين في الأشهر الأخيرة – سجل أغسطس أعلى عدد شهري من اعتقالات المهاجرين من قبل حرس الحدود حتى الآن في عام 2023 – إلا أن هناك حوالي 20 ألف من عملاء حرس الحدود يحرسون الحدود مع المكسيك، والتي يتم مراقبتها أيضًا بالكاميرات. الطائرات بدون طيار وغيرها من التكنولوجيا – ناهيك عن أكثر من 700 ميل من الحدود المحمية بجدار وحواجز أخرى،



بالإضافة إلى ذلك، تسعى السياسات الجديدة التي وضعتها إدارة بايدن بعد انتهاء صلاحية المادة 42 في مايو إلى زيادة صعوبة طلب اللجوء على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك وتشجيع المهاجرين على التقدم من بلدانهم الأصلية.