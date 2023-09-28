ألمانيا تدعم اتفاق الاتحاد الأوروبي الجديد بشأن الهجرة في مواجهة المعارضة

ذكرت صحيفة الجارديان البريطانية، اليوم الخميس، أعلنت ألمانيا عن دعمها للاتفاق بشأن الهجرة، مشيرة إلى أن هناك دعمًا كافيًا.

وفي حديثها خلال اجتماع للوزراء الأوروبيين في بروكسل، شكرت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فايسر الرئاسة الإسبانية لمجلس الاتحاد الأوروبي على عملها بشأن مسودة تسوية بشأن قواعد أزمة الهجرة، وقالت إن هناك أغلبية مؤهلة من الدول الأعضاء تؤيدها.

وقال الوزير إنه من الممكن التوصل إلى اتفاق نهائي اليوم.

وشدد فيزر على أن أوروبا بحاجة إلى العمل معًا، مضيفة أن هناك حاجة لمساعدة المناطق المثقلة بالأعباء، مشيرة إلى مناطق إيطاليا وألمانيا.

وقال الوزير إن هناك حاجة للعمل على الحد من الهجرة غير النظامية ويجب على الأشخاص التقدم من خلال إجراءات اللجوء المناسبة، مضيفًا أن هناك حاجة إلى آلية فعالة ويمكن أن تتفاعل مع الأزمات إذا لزم الأمر، مشيرًا إلى أن الوصول إلى إجراءات اللجوء مضمون.

وأضافت: "نحن بحاجة إلى آلية تضامن قوية وحماية للبلدان حول البحر الأبيض المتوسط، كما نحتاج إلى ضمان ضمان الحقوق الأساسية لمقدمي الطلبات، حتى في حالات الأزمات".

وقالت الوزيرة إن ألمانيا تريد إعفاءات للأطفال، ومن المؤسف عدم وجود أغلبية واسعة لذلك، مضيفة أن حكومتها ستواصل الضغط في هذا الشأن.

وأضافت أن ألمانيا ستصوت لصالح التسوية.

تسوية مقترحة بشأن القواعد الجديدة لأزمة الهجرة

وقال دبلوماسي كبير في الاتحاد الأوروبي إن سياسيين أوروبيين كبار تحدثوا خلال الساعات الماضية مع نظرائهم الإيطاليين في محاولة لإقناع روما بتسوية مقترحة بشأن القواعد الجديدة لأزمة الهجرة.

ومن المتوقع أن يجتمع سفراء الاتحاد الأوروبي في وقت لاحق لمناقشة التسوية المقترحة، والتي أيدتها ألمانيا في وقت سابق من اليوم.

وتقول منظمة غير حكومية إن على الاتحاد الأوروبي أن يتوقف عن تجاهل الانتهاكات في تونس.

قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن على المفوضية الأوروبية أن تكف عن تجاهل انتهاكات حقوق الإنسان في تونس.

وتوصل الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق مثير للجدل مع الحكومة التونسية خلال الصيف يهدف إلى الحد من وصول المهاجرين إلى أوروبا.

وقد دعا فيليب دام ، مدير المناصرة في الاتحاد الأوروبي في هيومن رايتس ووتش، الاتحاد الأوروبي إلى "ضمان استيفاء تونس للمعايير الأساسية لحقوق الإنسان قبل إرسال سنت واحد من اليورو إلى الكيانات التي لديها سجل سيء في مجال حقوق الإنسان".

وحذر من أن "عدم القيام بذلك يخاطر بتوريط الاتحاد الأوروبي في المزيد من تأجيج الانتهاكات الخطيرة والتسبب في معاناة هائلة".

ومن المتوقع الآن أن يجتمع كبار الدبلوماسيين من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في وقت لاحق اليوم لمناقشة التسوية المقترحة بشأن قواعد أزمة الهجرة.