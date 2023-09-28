وزيرة الهجرة: قاعدة بيانات لعلمائنا بالخارج لتحقيق أقصى استفادة من خبراتهم

أكدت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، استمرار الوزارة في تنفيذ استراتيجيتها لربط علمائنا بالخارج بوطنهم الأم مصر، من خلال التواصل معهم، وتكوين قاعدة بيانات لعلمائنا وخبرائنا بالخارج في كل المجالات؛بما يضمن استدامة تلك العلاقة لتحقيق أقصى استفادة من خبراتهم، ما يشكل منحى جديدا في علاقتهم بوطنهم.

جاء ذلك خلال لقاء وزيرة الهجرة، الدكتور هاني الكاتب، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الزراعية أستاذ علم الغابات في جامعة ميونخ الألمانية وأحد المشاركين في مؤتمرات "مصر تستطيع"، في إطار استراتيجية الوزارة للاستفادة من الخبراء والعلماء المصريين بالخارج ودمجهم في المشروعات الدولة التنموية، بحضور الدكتور صابر سليمان مساعد وزيرة الهجرة للتطوير المؤسسي، بحسب بيان اليوم الخميس لوزارة الهجرة.

وأعربت وزيرة الهجرة عن امتنانها لقاء الدكتور هاني الكاتب باعتباره عالما مهما من علمائنا وخبرائنا بالخارج، وكذلك مشاركاته المؤثرة في سلسلة مؤتمرات "مصر تستطيع" التي مثلت إضافة لتوصيات ونتائج المؤتمر في نسخه المختلفة.

مشروع المجتمعات المستقبلية الخضراء

وتناول اللقاء استعراض إنشاء مشروع المجتمعات المستقبلية الخضراء ووضعها ضمن القطاعات المقترح إدراجها في الشركة الاستثمارية المزمع تأسيسها للمصريين بالخارج، والذي من شأنه حل مشكلات نقص الغذاء والمياه والطاقة.

من جهته، قال الدكتور هاني الكاتب إن مشروع المجتمعات المستقبلية الخضراء يتضمن نظما زراعية متوافقة مع البيئة، والآن لدينا فرصة هائلة لأننا أصبحنا نمتلك تكنولوجيا حديثة تساعد في تنفيذ تلك المعايير التي من شأنها اختزال غاز ثاني أكسيد الكربون، مشيرا إلى أن المشروع عبارة عن منطقة حضرية محاطة بمنطقة زراعية "زراعة حيوية" ومصدر للمياه، إما مياه عذبة أو مياه مالحة، وسيتم استخدام تكنولوجيا حديثة ما من شأنه استخدام من 10% إلى 20% من المياه المستخدمة في الحقل المفتوح في الزراعة.

كما اقترح الكاتب إقامة مشروع لزيادة زراعة الأشجار المنتجة للأخشاب في مصر أشبه بأشجار الغابات، بما يدعم زيادة إنتاج الخشب، موضحًا أن "لدينا عدة ميزات على المستوى الزراعي غير متوافرة بأوروبا، وأبرزها أن فصل النمو في مصر على مدار العام، أما مشكلة نقص المياه فممكن حلها من خلال تحلية مياه البحر، ومن ثم استخدامها في قطاع الزراعة، وكذلك استخدام مياه البحر ذاتها في ري أنواع معينة من الزراعات".

وفي ختام اللقاء، أعربت الوزيرة سها جندي عن تقديرها لما طرحه الدكتور هاني الكاتب من أفكار، ووعدت بالتنسيق بشأنها مع كافة الجهات المعنية، على رأسها وزارة البيئة والهيئة العامة للاستثمار، ومع مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية للشراكات الاستراتيجية والتميز والمبادرات، والمنسق العام للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية السفير هشام بدر، إلى جانب دراسة ضم المشروع إلى مجالات الاستثمار التي تستهدفها المستثمرين للمصريين بالخارج المهتمين بالفرص المتاحة بمصر.