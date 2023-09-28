هل الناتو حلف دفاعى فقط؟.. خبير شئون دولية يجيب لـ"القاهرة الإخبارية"

قال الدكتور أسامة السعيد، خبير الشؤون الدولية، إن الاستراتيجية المعلنة لحلف الناتو هو أنه يدافع عن أمن أوروبا في مواجهة أخطار متعددة، لافتًا إلى أنه عند مراجعة الوثائق المتعلقة بهذا الحلف والتحولات التي أفرزتها الحرب الروسية الأوكرانية، سنجد أن الحلف يضع روسيا والصين أيضًا كمهددات استراتيجية للحلف.

رؤية واستراتيجية حلف الناتو

وأضاف أسامة السعيد خلال مداخلة ببرنامج "ملف اليوم" الذي يقدمه الإعلامي كمال ماضي، عبر فضائية القاهرة الاخبارية، أن حلف الناتو يتعامل وفق رؤية واضحة مع روسيا، لافتا إلى أن هذه الرؤية تعتمد على محاصرة روسيا ومنعها من استخدام أدوات القوة التي تمكنها من التمدد في أوروبا، فضلًا عن حرمانها من أي مكتسبات تمكنها من توسيع نطاق المواجهة مستقبلًا.

وأوضح أن مسألة الدفاع السلبي، هي مسألة غير مطروحة، حيث حدد الناتو منذ اللحظة الأولى خياراته، والمتمثلة في رغبته في محاصرة روسيا ومنعها من التمدد من خلال استخدام شبكة من الدول التي تتمدد عبر الحدود الروسية، وهذا هو مكمن المشكلة بالعودة إلى بداية الأزمة، عندما أشارت روسيا إلى أن محاولات ضم أوكرانيا إلى حلف الناتو بمثابة عدوان مباشر على روسيا.